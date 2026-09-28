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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

        Meteoroloji'den 19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Samsun ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Ege'de poyraz, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli lodos etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 23°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Sağanak Yağış 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 24°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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