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        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        İstanbul'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı ilçelerdeki ev ve iş yerlerini su bastı. D-100 karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken Zincirlikuyu'daki alt geçit, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.

        Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken bazıları metro ve otobüs duraklarına sığındı.

        BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI, HASARLI KAZALAR MEYDANA GELDİ

        Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

        AA'nın haberine göre, D-100 karayolundaki su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı kazalar meydana geldi.

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        Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise sağanak yüzünden sürücüler zorlanarak ilerledi.

        ZİNCİRLİKUYU'DAKİ ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPATILDI

        Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.

        Kağıthane'de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde yağış etkili oldu.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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