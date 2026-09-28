Konya'da acı olay, gece saat 20.00 sıralarında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi.

Serkan Deveci, 25 yaşındaydı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI UZMAN ÇAVUŞU VURDU

DHA'daki habere ve iddiaya göre Abidin Ü., düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye (25) isabet etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Abidin Ü.’yü gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.