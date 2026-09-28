Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Uzman çavuş izne gelmişti... Kahreden kanlı düğün!

        Uzman çavuş izne gelmişti... Kahreden kanlı düğün!

        Konya'nın Emirgazi ilçesinde, düğünde Abidin Ü.'nün havaya ateş açtığı tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci, hayatını kaybetti. Deveci'nin, uzman çavuş olduğu ve izne Konya'ya geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 08:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uzman çavuş izne gelmişti... Kanlı düğün kahretti!

        Konya'da acı olay, gece saat 20.00 sıralarında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde meydana geldi.

        Serkan Deveci, 25 yaşındaydı.
        Serkan Deveci, 25 yaşındaydı.

        HAVAYA ATEŞ AÇTI UZMAN ÇAVUŞU VURDU

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Abidin Ü., düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, izne gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye (25) isabet etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Abidin Ü.’yü gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #konya haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        Yanlış kulağı ameliyat ettiler! Hastanede skandal
        Yanlış kulağı ameliyat ettiler! Hastanede skandal
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Uzman çavuş izne gelmişti... Kanlı düğün kahretti!
        Uzman çavuş izne gelmişti... Kanlı düğün kahretti!
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        İran'dan ABD'ye: Masada çok makul bir plan var
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        İş sözleşmesine hibrit çalışma ayarı
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!