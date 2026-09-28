Altın fiyatlarında sert düşüş
Ons altın haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yüzde 3 değer kaybıyla 4 bin 154 dolar seviyesine geriledi. Gram altın da benzer şekilde 6 bin 542 liraya düştü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıkması altın üzerinde baskı oluştururken, piyasaların odağında Fed'in faiz politikası ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler bulunuyor
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert geriledi. Ons altın, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin sıkılaşmasıyla 4 bin 200 doların altına indi.
Ons altın, günün ilk işlemlerinde yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 154 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece, değerli metal ağustos başından bu yana en düşük seviyelerini gördü.
Altındaki satış baskısında yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra ABD tahvil faizlerindeki artış da etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttı.
PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel unsurlardan biri oldu.
Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 94 dolar civarında işlem gördü.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin üretim ve tüketim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları canlı tutabileceği beklentisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi.
HÜRMÜZ BOĞAZI GELİŞMELERİ İZLENİYOR
Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla sunduğu yedi günlük ateşkes teklifini reddetmesi etkili oldu.
Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler, küresel petrol arzına yönelik etkileri nedeniyle piyasaların odağında bulunuyor.
GÖZLER FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA
Piyasalar bir yandan enerji fiyatlarındaki gelişmeleri takip ederken diğer yandan Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına odaklandı.
Fed bu ayki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler ve tahvil faizlerindeki yükseliş, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor.
Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.
GRAM ALTINDA DA GERİLEME
Ons altındaki sert düşüş, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın da benzer şekilde yüzde 3 değer kaybederek 6 bin 542 liraya geriledi.