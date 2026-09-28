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        Haberler Magazin Berrin Keklikler'den Atiye'ye: Senden hâlâ nefret ediyorum!

        Berrin Keklikler'den Atiye'ye: Senden hâlâ nefret ediyorum!

        Manken Berrin Keklikler, şarkıcı Atiye'nin yeni klibindeki bir sahne üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 19 yaşındayken ünlü şarkıcıyla yaşadığı bir gerginliği anlattı ve kendisine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 08:10 Güncelleme:
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        Şarkıcı Atiye, yakın zamanda 'Olay' isimli yeni şarkısını ve bu şarkıya ait klip çalışmasını müzikseverlerle buluşturmuştu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip görüntülerinde, Atiye'nin senaryo gereği bağırdığı bir sahne dikkat çekti.

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        Görüntülerin sosyal medyada karşısına çıkması üzerine açıklamada bulunan manken Berrin Keklikler, geçmişte Atiye ile yaşadığını iddia ettiği bir olayı anlattı.

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        2013 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Keklikler, 19 yaşındayken Atiye ve ekibinin kendilerine ait stüdyoyu kiraladığını, çekim süresinin uzaması üzerine süreci sormak istediğini ancak Atiye'nin kendisine sert bir dille bağırarak tepki verdiğini öne sürdü.

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        O dönemde yaşadığı şaşkınlık nedeniyle yanıt veremediğini belirten 32 yaşındaki Keklikler, klibi izledikten sonra bu anıların yeniden canlandığını ifade etti. Atiye'nin klipteki rolünü geçmişte yaşadıklarına benzeten Keklikler, ünlü şarkıcıya yönelik eleştirilerini sürdürerek durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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        "BANA DURDUK YERE BAĞIRDI"

        Berrin Keklikler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp kiraladığınız zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve gece olduğu için 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi. Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hâlâ iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum. Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hâlâ nefret ediyorum, hoşça kal.

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        Öte yandan konuya ilişkin Atiye cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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        #atiye
        #klip
        #sosyal medya
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