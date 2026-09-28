Tapuda elden para dönemi bitiyor: 1 Ekim'de yeni sistem başlıyor

Gayrimenkul satışlarında yıllardır alıcı ve satıcının en çok tedirgin olduğu konulardan biri elbette para alışverişi.

Özellikle gerçek satış bedelinin tapuda tam olarak gösterilmediği işlemlerde, paranın bir kısmı IBAN üzerinden gönderilirken kalan kısmı elden verilebiliyor.

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, sahada bu tür işlemlerle sık karşılaştığını belirterek önemli bir uyarıda bulundu:

“36 yıldır bu sektörün içindeyim. Tapuda en çok gördüğümüz sorunlardan biri şu: Gayrimenkul örneğin 10 milyon liraya satılıyor ama işlem belediyenin belirlediği rayiç bedele yakın, daha düşük bir rakam üzerinden yapılıyor. Paranın bir kısmı bankadan gönderiliyor, kalan kısmı ise elden veriliyor. Asıl risk de burada başlıyor.”

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10 MİLYONLUK EVİ 3 MİLYON GÖSTERİRSENİZ NE OLUR?

Araç, konuyu basit bir örnekle anlattı:

“10 milyon liraya bir ev aldığınızı düşünün. Tapuda 3 milyon lira beyan ediliyor. 3 milyon lira IBAN’dan gönderiliyor, kalan 7 milyon lira elden veriliyor.

Yarın taraflar arasında bir sorun çıktığında elden verilen milyonlarca liranın ispatı ciddi bir probleme dönüşebilir. Üstelik gerçek satış bedelinin düşük beyan edilmesi mali açıdan da risk taşır.”

Araç, belediyenin belirlediği rayiç bedel ile taşınmazın gerçek satış fiyatının aynı şey olmadığının altını çizdi.

“Vatandaşlarımız burada çok dikkatli olmalı. Belediyenin rayiç bedeli başka, sizin evi gerçekten sattığınız rakam başka olabilir. Tapuda esas olan gerçek satış bedelinin doğru beyan edilmesidir.”

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1 EKİM’DE PARA GÜVENLİ HESAPTA BEKLEYECEK

Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcının ödediği para güvenli ödeme mekanizmasına aktarılacak. Tapu devri gerçekleşene kadar para satıcıya geçmeyecek. Devir tamamlandığında ise satış bedeli satıcının hesabına aktarılacak.

Şenay Araç’a göre sistemin en önemli tarafı da tam olarak bu:

“Alıcı ‘Paramı gönderdim, tapuyu alabilecek miyim?’ diye düşünmeyecek. Satıcı da ‘Tapuyu verdim, paramı alabilecek miyim?’ endişesi yaşamayacak. Tapu ile paranın güvenli şekilde el değiştirmesi sağlanacak.”

“BİR KISMI IBAN’DAN, BİR KISMI ELDEN” DÖNEMİNE DİKKAT

Araç, yeni sistemin yalnızca alıcı ve satıcının güvenliği açısından değil, kayıtlı ve şeffaf bir gayrimenkul piyasası açısından da önemli olduğunu söyledi.

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“Ben vatandaşlarımıza yıllardır şunu söylüyorum: Bir gayrimenkul alırken ya da satarken gerçek bedeli doğru gösterin. Bir kısmını IBAN’dan, kalanını elden ödeme yoluna gitmeyin.

Bugün birkaç lira daha az masraf ödemek için yapılan bir işlem, yarın çok daha büyük bir maddi ve hukuki sorun olarak karşınıza çıkabilir.”

ŞENAY ARAÇ: “TAPU KADAR PARANIZI DA KORUYUN”

Şenay Araç, ev alacak ve satacak vatandaşlara şu uyarıda bulundu:

“Gayrimenkul alırken sadece tapunuzu değil, paranızı da korumalısınız. Milyonlarca liralık bir işlem yapıyorsanız ödediğiniz paranın tamamı kayıtlı, ispatlanabilir ve güvenli olmalı.

Güvenli Ödeme Sistemi bu açıdan önemli bir adım. Gayrimenkulde güven sadece tapuyu almak değildir; paranızı da güvenli şekilde ödemektir.”

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.