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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı

        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Destek Holding A.Ş. ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.

        Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

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