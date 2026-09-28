Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Destek Holding A.Ş. ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı
Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:05 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.
Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.
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