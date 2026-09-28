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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı

        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı

        Ankara'da dün akşam, iş yerinde devir-teslim meselesinden kaynaklı anlaşmazlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki Taner Aksoy hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Üç şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı

        Ankara'da olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450'nci sokakta meydana geldi. Spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre iş yerine gelen Taner Aksoy (37), Kenan B. (31) ve Bahattin Ş. (37) ile bölgede bulunan Halil T. (41) ve Emircan İ. (42) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        İki tarafın da birbirine ateş açması üzerine Kenan B. ve Taner Aksoy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taner Aksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kenan B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Olayın ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem alarak kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladı. Olayda yara almayan Bahattin Ş. ile karşı taraftan Halil T. ve Emircan İ. gözaltına alındı.

        3 TABANCA VE 1 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

        Olay yerinde yapılan incelemelerde ve şüphelilerin üzerinde 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #ankara
        #Çankaya
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