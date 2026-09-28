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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen

        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen

        Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili hayatını kaybetti, şüpheli yeğeni A.E. gözaltına alındı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen

        Osmaniye Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı.

        ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Öldürülen öğretmen Mehmet Bilgili.
        Öldürülen öğretmen Mehmet Bilgili.

        Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        VALİ SERDENGEÇTİ: ÖĞRENCİ VE EĞİTİME YÖNELİK SALDIRI DEĞİL

        Okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, gazetecilere, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi. Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğunu dile getiren Serdengeçti, şöyle konuştu:

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        "SON DÖNEM HUSUMET OLUŞUYOR"

        "Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

        "OKUL BAHÇESİNDE HEDEF ALIYOR"

        Vali Serdengeçti, saldırganın amcası olan öğretmeni hedef aldığını belirterek, "Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun." dedi.

        Serdengeçti, şüphelinin yakalandığını ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade ederek, "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

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