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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'deki yıkımı, Google Haritalar'ın uydu görüntülerine yansıdı

        İsrail'in Gazze'deki yıkımı, Google Haritalar'ın uydu görüntülerine yansıdı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların sahada oluşturduğu ağır tahribat, Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı

        İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki yapıların yüzde 90'a yakını yıkıldı.

        Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

        Gazze'nin her bölgesinde İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkıma rastlanıyor.

        Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki saldırılarının yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

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        Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü, binlerce binanın yerle bir edildiği ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiği açıkça görülüyor.

        Uydu fotoğraflarında, Ekim 2023'te 270 binden fazla Filistinliye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ayakta tek bir binanın bile kalmadığı dikkati çekiyor.

        Bölge sakinlerinin zorla yerinden edildiği Refah, halen İsrail işgali altında bulunuyor.

        Gazze Şeridi'nde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze kentindeki yıkımın korkunç boyutu da uydu fotoğraflarına yansıyor.

        İsrail Gazze'ye Hiroşima'daki atom bombasından 16 kat fazla patlayıcı attı

        İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

        Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu. Filistinli kaynaklara göre, İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı.

        Bu sayı, ABD’nin 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 16 kat daha fazla patlayıcı anlamına geliyor.

        Bu bombardımanların yanı sıra İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makinalarıyla kasıtlı olarak yıktı.

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        #israil
        #gazze
        #haberler
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