İsrail'in Gazze'deki yıkımı, Google Haritalar'ın uydu görüntülerine yansıdı

İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu. Filistinli kaynaklara göre, İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı.
Bu sayı, ABD’nin 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 16 kat daha fazla patlayıcı anlamına geliyor.
Bu bombardımanların yanı sıra İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makinalarıyla kasıtlı olarak yıktı.