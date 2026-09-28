İsrail'in Gazze'deki yıkımı, Google Haritalar'ın uydu görüntülerine yansıdı

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki yapıların yüzde 90'a yakını yıkıldı.

Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Gazze'nin her bölgesinde İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkıma rastlanıyor.

Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki saldırılarının yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

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Görüntülerde, daha önce yoğun yerleşimlerin bulunduğu geniş alanların tamamen enkaza döndüğü, binlerce binanın yerle bir edildiği ve mahallelerin haritadan silinerek taş yığını haline geldiği açıkça görülüyor.

Uydu fotoğraflarında, Ekim 2023'te 270 binden fazla Filistinliye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ayakta tek bir binanın bile kalmadığı dikkati çekiyor.

Bölge sakinlerinin zorla yerinden edildiği Refah, halen İsrail işgali altında bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze kentindeki yıkımın korkunç boyutu da uydu fotoğraflarına yansıyor.