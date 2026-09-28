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        Haberler Magazin Rober Hatemo: Eski mesleğime dönüyorum

        Rober Hatemo: Eski mesleğime dönüyorum

        Şarkıcı Rober Hatemo, müzik kariyerini sonlandırıp eski mesleği olan kuyumculuğa döneceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        "Senden Çok Var", "Esmer" ve "Beyaz ve Sen" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Rober Hatemo, müzik kariyeriyle ilgili radikal bir karar aşamasında olduğunu duyurdu.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'taki konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatemo, artık yeni bir şarkı yapmak istemediğini ve eski mesleği kuyumculuğa dönmek için hazırlıklara başladığını belirtti.

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        Sahne çalışmalarını bir süre daha sürdüreceğini belirten şarkıcı, "Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama" dedi.

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        DİĞER ÜNLÜLERİN ESKİ MESLEKLERİ

        Ercan Kesal - Doktor

        5

        Ebru Gündeş - Konfeksiyon işçisi

        6

        Hande Yener - Tezgahtar

        7

        Şener Şen - Öğretmen

        8

        Barış Arduç - Cankurtaranlık

        9

        Tuba Büyüküstün - Dekor ve sahne tasırımcısı

        10

        Ferhat Göçer - Doktor

        11

        Nejat İşler - Tezgahtar

        12

        Sibel Can - Dansöz

        13

        Beyaz - Radyo programcısı

        14

        Serdar Ortaç - Tornacı

        15

        Alparslan Özmol - Tezgahtarlık

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        Buğra Gülsoy - Mimar

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        #Rober Hatemo
        #kuyumcu
        #Kapalıçarşı
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