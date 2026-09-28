Rober Hatemo: Eski mesleğime dönüyorum
Şarkıcı Rober Hatemo, müzik kariyerini sonlandırıp eski mesleği olan kuyumculuğa döneceğini açıkladı
"Senden Çok Var", "Esmer" ve "Beyaz ve Sen" gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Rober Hatemo, müzik kariyeriyle ilgili radikal bir karar aşamasında olduğunu duyurdu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıs'taki konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatemo, artık yeni bir şarkı yapmak istemediğini ve eski mesleği kuyumculuğa dönmek için hazırlıklara başladığını belirtti.
Sahne çalışmalarını bir süre daha sürdüreceğini belirten şarkıcı, "Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kapalıçarşı'da dükkan var. Kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da dururum. Benim eski meslektir, iyiyim. Biraz daha şarkı söyleyeceğim ama" dedi.
DİĞER ÜNLÜLERİN ESKİ MESLEKLERİ
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Ebru Gündeş - Konfeksiyon işçisi
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Şener Şen - Öğretmen
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Ferhat Göçer - Doktor
Nejat İşler - Tezgahtar
Sibel Can - Dansöz
Beyaz - Radyo programcısı
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Alparslan Özmol - Tezgahtarlık