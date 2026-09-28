Adana'nın Çukurova ilçesinde edinilen bilgilere göre, 24 Ağustos 2025 tarihinde ilçeye bağlı Salbaş Mahallesi'nde, Haluk Taş'ın (34) sokakta tartıştığı şüpheliler tarafından öldürüldüğü bildirilmişti.

İŞKENCEYLE ÖLÜM ORTAYA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre olayın anlatıldığı gibi olmadığı işkence yapılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Halut Taş, 34 yaşında hayatını kaybetti.

İddiaya göre ASKİ'de çalışan Haluk Taş, iş arkadaşı Bahri A. ile birlikte Bahri A.'nın Salbaş Mahallesinde bulunan çiftliğine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, mahallede yem satışı yapan Abdulkadir Ö.'nün iş yerine gitti.

ELLERİ, KOLLARI BAĞLI BULUNDU

Daha sonra Bahri A.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Beni darp ettiler" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Bahri A.'nın hastaneye gittikten bir süre sonra Taş'ın da darp edildiğini söylemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Taş, elleri ve kolları bağlı, darp edilmiş halde olay yerinde ölü bulundu.

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İKİ ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI REDDETTİ

Olayın ardından iş yeri sahibi Abdulkadir Ö. tutuklanırken, Bahri A. ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Daha sonra Bahri A. hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin de kaldırıldığı öğrenildi. İki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi. Bahri A. kendisinin de ağır işkence gördüğünü öne sürdü.

ACILI AİLE SORUŞTURULMASINI İSTEDİ

Haluk Taş'ın ailesi ise olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluluğu bulunan herkesin adalet önüne çıkarılmasını istedi.

"NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Oğlunun ölümünün ardından konuşan baba Mahmut Taş (60), olayın aydınlatılmasını istediğini belirterek, "Olay 2025 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Devlet kurumlarından olayın titizlikle araştırılıp suçluların ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz" dedi.

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"BU OLAYDA BİRÇOK KİŞİ VAR"

Olayda bir kişinin tutuklu bulunduğunu ifade eden baba Taş, "Bu olayda tutuklanan bir kişi var. Bu olayda birçok kişinin olduğunu düşünüyoruz. İfadelerinde kimse öldürdüğünü kabul etmiyor" diye konuştu.

Bahri A.'yı tanıdığını ancak oğlunun Salbaş'a götürüldüğü yem satışı yapılan iş yerinin sahibini tanımadıklarını söyleyen baba Taş, "Ben Bahri'yi tanıyorum ama Salbaş'a götürdüğü yemci arkadaşını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

ACILI ANNE: ADALET ARIYORUZ

Haluk Taş'ın annesi Elif Taş (57) ise oğlunun ölümünün ardından yaşadıkları acıyı anlatarak adalet istediklerini söyledi. Anne Taş, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her şeyimiz bitti. 2 çocuğum vardı, bir kızım kaldı. Bunu yapanlar da evlat acısını görürse ancak o zaman anlar. Adalet istiyoruz. Acıyı unutmaya çalışıp adaleti arıyoruz" dedi.

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Olayla ilgili bir kişinin tutuklu bulunduğunu belirten anne Taş, "Bir kişi yakalandı ve kendisi hapiste. Ne çektiğimi dilime dökemiyorum, ancak yaşayan bilir. Ağlamaktan yorulduk. Şu an çocuğumuzu nasıl rahatlatacağız, onun savaşını veriyoruz. Kimin eli değdiyse müebbet ile yargılanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.