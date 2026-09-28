İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve paraların nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Mali incelemelerde kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak tanınan İsmet Öğüt adına gerçekleşen fon çıkışlarının 1 Temmuz-16 Eylül döneminde toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL'ye ulaştığı belirlendi.

İncelemelerde, fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların hangi hesaplara aktarıldığı, bu para hareketlerinin soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve söz konusu paraların kaynağı araştırılıyor.

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PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Savcılık incelemesinde yalnızca çıkış tutarının değil, para hareketlerinin kaynağı ve nihai olarak kimlerin yararlandığının da belirlenmesi amaçlanıyor.

Soruşturma kapsamında fonların yatırımcı ve işlem trafiğine ilişkin incelemeler de genişletilmiş durumda. Başsavcılığın Merkezi Kayıt Kuruluşundan, soruşturma kapsamındaki fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazında alım-satım verileri ile özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istediği bildirilmişti.

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ENSAR ÖĞÜT İLE BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

İnceleme kapsamında İsmet Öğüt'ün ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının da araştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda şu aşamada İsmet Öğüt'ün para hareketleri ile Ensar Öğüt arasında kesinleşmiş bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi tespit edildiğine ilişkin bir bulgu bulunmuyor. İncelemenin, böyle bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesine yönelik sürdürüldüğü ifade ediliyor.

Fon soruşturmasında 27 Eylül'de 42 gerçek kişinin mal varlığına tedbir kararı uygulanması gündeme gelmiş, listede İsmet Öğüt'ün de adı yer almıştı. Aynı süreçte 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında da tedbir kararları alınmıştı.

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Başsavcılık tarafından 27 Eylül'de gönderilen ikinci yazıyla ise 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirlerin ve mal varlığının dondurulması kararlarının kaldırıldığı bildirilmişti. 28 Eylül'de ise 106 kişi, kurum ve fon hakkında kaldırılan tedbirlerin yeniden uygulandığı yönündeki haberler Başsavcılık tarafından yalanlandı.

Soruşturma kapsamında yüksek tutarlı fon çıkışlarının kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı, soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve paranın kaynağına ilişkin mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.