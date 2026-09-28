Fatih Terim Türkiye-İtalya maçı öncesi konuştu: Yeniden başlangıç için bir fırsat

- İtalya’nın üst üste 3 Dünya Kupası’nda yer almayacağını bekliyor muydunuz?

Açıkçası hayır, çünkü İtalya pek çok zafer kazandı ve futbol tarihinde iz bıraktı. Tek bir turnuvada bile yer almamanız büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı; üst üste üç kez yer almamak ise çok ciddi bir değerlendirme gerektiriyor. Son yıllarda İtalya, Euro 21’i kazandı, Atalanta Avrupa Ligi’ni, Roma ise Konferans Ligi’ni kazandı. Ayrıca Fiorentina, Konferans Ligi finalinde yer aldı, Napoli gerçek anlamda bir futbol felsefesi okulu oluşturdu ve Inter, Şampiyonlar Ligi finaline iki kez ulaştı.

Dolayısıyla, futbol hareketinizin potansiyeli hâlâ çok büyük. Bununla birlikte, birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor: altyapıların gelişimi, gençlere sunulan fırsatlar, kulüplerin transfer politikaları... İtalya, taktiksel açıdan her zaman temel bir okul olmuştur, ancak futbol sürekli evrim geçirmektedir ve günümüzde sadece taktik, defansif organizasyon veya geçmiş başarılarla ayakta kalmak mümkün değildir. Her yönüyle gelişime ihtiyaç vardır. Yeniden yapılanma için zamana ve uygun bir plana ihtiyacınız var. Çünkü mesele sadece Dünya Kupası’na katılmak değil, İtalyan futbolunun kimliğini ve rekabet gücünü yeniden kazanmasını sağlamaktır.