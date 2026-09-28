BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrası dönemde değişen üretim stratejileri doğrultusunda Almanya ve Singapur'daki fabrikalarını kapatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein, Hessen eyaletindeki Marburg ve Baden-Württemberg eyaletindeki Tübingen tesisleri ile Singapur'daki üretim merkezleri için uygun bir alıcı bulunamadığı kaydedildi.

Mevcut zorlu pazar ve yatırım koşulları nedeniyle alınan kapanma kararı kapsamında, Tübingen tesisinin 2027 sonunda, Marburg tesisinin 2028 başında, Idar-Oberstein tesisinin ise 2028 sonunda faaliyetlerini tamamen durdurması planlanıyor.

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Söz konusu karardan yaklaşık 1800 çalışanın etkilenmesi beklenirken BioNTech yönetimi, işten çıkarmaların sosyal açıdan sorumlu bir şekilde yürütülmesi ve ek tazminat şartlarının belirlenmesi konusunda işçi konseyi ile mutabakata varıldığını duyurdu.

Berlin'de faaliyet gösteren ve peptit analizi yapan yaklaşık 130 istihdamlı iştirak JPT Peptide Technologies GmbH ise Münih merkezli Dubag Group tarafından devralındığı için kapatma sürecinden muaf tutuldu.

CUREVAC KURUCUSUNDAN "ALDATILDIK" SUÇLAMASI

Kapatılacak tesislerden Tübingen, BioNTech’in 2025 yazında milyarlarca dolarlık bir işlemle bünyesine kattığı eski rakibi CureVac’ın genel merkezi konumundaydı.

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Kapatma kararının ardından CureVac'ın kurucusu Ingmar Hoerr, BioNTech'i kendilerini "aldatmakla" suçladı.

Hoerr, satın alma sürecinde karşılıklı fayda sağlayacak bir ortak girişim kurulması yönünde anlaşma sağlandığını ancak BioNTech’in bu taahhüde uymayarak tesisi kapatmayı seçtiğini iddia etti.

KANSER TIBBINA ODAKLANMA VE FİNANSAL KAYIPLAR

Dünya genelinde yaklaşık 7 bin 200 çalışanı bulunan BioNTech, Kovid-19 aşısına yönelik talebin küresel ölçekte keskin bir şekilde düşmesinin ardından uzun süredir bir dönüşüm süreci içerisindeydi.

Koronavirüs aşısıyla dünya çapında ün kazanan şirket, üretim kapasitesini aşı ortağı Pfizer’a kaydırırken kaynaklarını onkoloji, mRNA tabanlı immünoterapiler ve kanser hücrelerini hedef alan antikor-ilaç bileşikleri üzerine yoğunlaştırma kararı aldı.

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BioNTech, 2020 yılında ABD'li Pfizer şirketi ile mRNA teknolojisini kullanarak çok kısa bir süre içerisinde Kovid-19'a karşı dünyanın en çok satılan aşısını geliştirmişti. Salgın döneminde bu aşıyla milyarlarca avro kazanan şirket, 2030 yılına kadar kanser (onkoloji) tedavisi alanındaki birçok ilaç adayı için ruhsat başvurusu yapmayı planlıyor.

AR-GE çalışmalarının yüksek maliyeti ve yeni onaylanmış bir ürünün henüz pazara sunulamaması nedeniyle şirket, yılın ilk altı ayında 1,35 milyar avro net zarar açıkladı. Şirketin patent hakları sebebiyle Bayer ile yaşadığı hukuki süreçler de devam ediyor.

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KURUCULAR ŞAHİN VE TÜRECİ İDARİ GÖREVLERİNDEN AYRILIYOR

Şirketteki bu köklü yapılanma sürecinin, BioNTech'in kurucuları BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Baş Tıbbi Sorumlu Dr. Özlem Türeci’nin ayrılık dönemine denk gelmesi dikkati çekti.

İkilinin, yeni nesil mRNA inovasyonlarının araştırma ve geliştirmesine yönelik Mainz merkezli "Arife" adında yeni bir biyoteknoloji şirketi kuracağı ve BioNTech'teki aktif idari görevlerinden ayrılacağı kesinleşti.

Çift, yönetimden çekilse de BioNTech’teki hisselerini korumaya ve şirkete bilimsel danışmanlık yapmaya devam edecek.

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Uğur Şahin’den boşalacak Üst Yönetici (CEO) koltuğuna ise en geç 1 Şubat 2027 itibarıyla İsveçli biyofarma şirketi Sobi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Guido Oelkers oturacak.