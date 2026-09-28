Dua Lipa akraba düğününde! Başında bardakla geleneksel Arnavut dansı yaptı
Dua Lipa, Kosova'nın başkenti Priştine'de katıldığı akraba düğününde başının üstünde bardakla geleneksel Arnavut dansı hünerlerini sergiledi
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, hafta sonu kuzeninin düğününde köklerine döndü.
Dünyaca ünlü pop yıldızı, kuzeni And Gjakova'nın Rozafa Kelmendi ile Kosova'nın Priştine kentindeki düğününden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
31 yaşındaki sanatçı, paylaştığı videolardan birinde, babasıyla birlikte geleneksel Arnavut dansını sergilerken görülüyor. Görüntülerde Lipa, başının üzerinde bir bardağı ustaca dengeleyerek dans ediyor ve ailesi de onu alkışlarla destekliyor.
Ünlü şarkıcı, "Kuzenim hayalindeki kadınla evlendi ve büyük bir Arnavut düğünü yaptık!" mesajını yazdı.
Lipa'nın akrabalarıyla eğlenceli görüntülerine hayranları beğeni ve yorum yağdırdı. Bir hayranı "Arnavut kraliçemiz" diye seslenirken, babası Dukagjin Lipa, yorum bölümünde "Hâlâ dans ediyorum" diye espri yaptı.
Bir Lipa hayranı da "Yapamayacağın bir şey var mı?" diyerek ünlü şarkıcıyı övdü.
Lipa'nın geçtiğimiz yaz Sicilya'da görkemli bir düğünle eğlendiği eşi Callum Turner yanında yoktu. Lipa, hafta sonunu babası Dukagjin, annesi Anesa, 25 yaşındaki kız kardeşi Rina ve 20 yaşındaki erkek kardeşi Gjin ile geçirdi.
Ailesi Kosova'dan İngiltere'ye göç ettikten sonra 1995 yılında Londra'da doğan Lipa, çocukluğunda Arnavutçayı ana dili olarak konuşuyordu.
Aile, Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Priştine'ye döndü. Ardından Lipa da ailesinin yanına gitti. Ancak müzik kariyerine devam etmek için 15 yaşında İngiltere'ye dönerek Londra'da bir aile dostunun yanında yaşadı.
Lipa'ya 2022 yılında, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın yönettiği bir törenle Arnavutluk vatandaşlığı verildi. Begaj, Lipa'nın müziği sayesinde Arnavutları tüm dünyaya tanıttığını söyledi.
Lipa, babasıyla birlikte, Kosova'da maddi zorluk çeken insanlara yardım etmek amacıyla her yıl düzenlenen konserlerle yardım toplamak için 2016 yılında Sunny Hill Vakfı'nı kurdu.