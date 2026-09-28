Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dua Lipa akraba düğününde! Başında bardakla geleneksel Arnavut dansı yaptı

        Dua Lipa akraba düğününde! Başında bardakla geleneksel Arnavut dansı yaptı

        Dua Lipa, Kosova'nın başkenti Priştine'de katıldığı akraba düğününde başının üstünde bardakla geleneksel Arnavut dansı hünerlerini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 17:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, hafta sonu kuzeninin düğününde köklerine döndü.

        Dünyaca ünlü pop yıldızı, kuzeni And Gjakova'nın Rozafa Kelmendi ile Kosova'nın Priştine kentindeki düğününden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

        2

        31 yaşındaki sanatçı, paylaştığı videolardan birinde, babasıyla birlikte geleneksel Arnavut dansını sergilerken görülüyor. Görüntülerde Lipa, başının üzerinde bir bardağı ustaca dengeleyerek dans ediyor ve ailesi de onu alkışlarla destekliyor.

        3

        Ünlü şarkıcı, "Kuzenim hayalindeki kadınla evlendi ve büyük bir Arnavut düğünü yaptık!" mesajını yazdı.

        4

        Lipa'nın akrabalarıyla eğlenceli görüntülerine hayranları beğeni ve yorum yağdırdı. Bir hayranı "Arnavut kraliçemiz" diye seslenirken, babası Dukagjin Lipa, yorum bölümünde "Hâlâ dans ediyorum" diye espri yaptı.

        5

        Bir Lipa hayranı da "Yapamayacağın bir şey var mı?" diyerek ünlü şarkıcıyı övdü.

        6

        Lipa'nın geçtiğimiz yaz Sicilya'da görkemli bir düğünle eğlendiği eşi Callum Turner yanında yoktu. Lipa, hafta sonunu babası Dukagjin, annesi Anesa, 25 yaşındaki kız kardeşi Rina ve 20 yaşındaki erkek kardeşi Gjin ile geçirdi.

        7

        Ailesi Kosova'dan İngiltere'ye göç ettikten sonra 1995 yılında Londra'da doğan Lipa, çocukluğunda Arnavutçayı ana dili olarak konuşuyordu.

        Aile, Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Priştine'ye döndü. Ardından Lipa da ailesinin yanına gitti. Ancak müzik kariyerine devam etmek için 15 yaşında İngiltere'ye dönerek Londra'da bir aile dostunun yanında yaşadı.

        8

        Lipa'ya 2022 yılında, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın yönettiği bir törenle Arnavutluk vatandaşlığı verildi. Begaj, Lipa'nın müziği sayesinde Arnavutları tüm dünyaya tanıttığını söyledi.

        9

        Lipa, babasıyla birlikte, Kosova'da maddi zorluk çeken insanlara yardım etmek amacıyla her yıl düzenlenen konserlerle yardım toplamak için 2016 yılında Sunny Hill Vakfı'nı kurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dua Lipa
        #düğün
        #arnavut
        #arnavutluk
        #kosova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Bugün Ne Oldu? 28 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Eylül 2026 haberleri
        Kabine toplandı! Fon soruşturması masada
        Kabine toplandı! Fon soruşturması masada
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"