Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 stadyumları netleşiyor!

Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde 2032 yılında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayıma geçilirken, turnuvada kullanılacak 10 stadyumun ismi de kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

UEFA, İtalya ve Türkiye'nin 5'er tane stadyumu perşembe gününe kadar kendilerine sunmasını beklerken, İtalya basını da iki ülkenin son durumunu karşılaştırdı.

Corriere della Sera'nın haberine göre, dev organizasyon öncesi Türkiye, altyapı açısından İtalya'nın önünde bulunuyor. Türkiye'de son 10 yılda 29 yeni stadyumun inşa edildiğine vurgu yapılan haberde, bu projeler için devletin yaklaşık 10 milyar Euro'luk yatırım yaptığı ifade edildi.

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu

FİNAL İÇİN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul'da EURO 2032'ye iki stadın ev sahipliği yapması beklenirken, yenilenmesi planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın final karşılaşması için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtildi.

Başkent Ankara'da ise Yeni 19 Mayıs Stadı'nın adaylar arasında bulunduğu ifade edildi. Trabzon, Konya, Gaziantep, Eskişehir ve Antalya da Türkiye'nin EURO 2032 için değerlendirdiği şehirler arasında gösterildi.

BURSA SÜRPRİZİ OLABİLİR

Bursa'daki Timsah Arena'nın da aday statlar arasında yer aldığı ancak 2015'te hizmete giren yapının 5 statlık kontenjanın dışında kalabileceği kaydedildi.

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UEFA'nın turnuvada kullanılacak statlar için en az 30 bin koltuk şartı bulunuyor. 40 bin ve üzeri kapasiteye sahip statların ise seçim sürecinde avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

İTALYA'DA 12-13 STADYUM ADAY

İtalya'da ise Torino, Milano, Roma, Napoli, Salerno, Floransa, Cagliari, Cenova, Lecce ve Bologna'nın yanı sıra Bari ile Palermo şehrinin de adaylık sürecinde olduğu aktarıldı. İtalya'nın 5 statlık kontenjan için 12 veya 13 aday arasından seçim yapması bekleniyor.

Turnuvada kullanılacak statların 2031 sonbaharına kadar tamamlanmış olması gerekiyor.