Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden üç evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Okullarda ek tedbirleri ele aldık.

"A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA BİR KEZ DAHA GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu. 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanlarını külliyemizde misafir ettik. Üç yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Nas Sürmeneli'yi kutluyor. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken Biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik.

"3 YENİ YATIRIMIN DA TEMELLERİNİ ATTIK"

TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimizden yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar liraya aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.

13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere istiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsunumuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi son teknolojiye sahip kırk ameliyathanesi 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.

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"İSTANBUL HAVALİMANI'MIZ AÇILDIĞI İLK GÜNDEN BU YANA BİLİYORSUNUZ REKORA DOYMUYOR"

18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanı'mız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk.

890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metrekare uzunluğundaki dördüncü ana piste havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeyi çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları. Gaziler Gününü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik. Başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 579'a yükselttik. Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız.

İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin nice acıya, zorluğa, göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz.

"DAHA ADİL, TEMSİL GÜCÜ YÜKSEK, GÜVEN VE REFAHIN HAKİM OLDUĞU YENİ BİR DÜZENİN REÇETESİNİ BEŞ MADDE HALİNDE DÜNYA İLE PAYLAŞTIK"

Buradan yeni atanan kardeşlerimize milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini beş madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başlı olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı şeriatı estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin devlet başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef Bu sene de vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi.

Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli masumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terörist diyenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak hakkı aykırmaya hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz.

Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla İstikbaline daha umutla bakan etrafına güven aşılayan dostlarının düven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var en önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var büyük düşünen büyük adımlar atan büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz.

Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz Aziz milletim bundan 5 sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türk evimiz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu birçok devlet ve hükümet başkanını Türkiye'li binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik.

"AMERİKAN İŞ ÇEVRELERİ İLE BİR ARAYA GELEREK ÜLKEMİZDEKİ YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım. Amerikan iş çevreleri ile bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. 26 Eylül'de 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Formu'nun kapanış törenine iştirak ettik. Hem fuarın hem de iş formunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını ümit ediyor.

MÜSİAD'ımızı gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, Bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızıNew York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.

"BİZ NE HAK YERİZ NE DE VATANDAŞIN HAKKININ YENİLMESİNE GÖZ YUMARIZ"

Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk.

"FİNANSAL SİSTEMİMİZE SİRAYET ETMİŞ HERHANGİ BİR RİSK MEVZUBAHİS DEĞİLDİR"

Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomik kurmaylarımız diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesai ile çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.

Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz.

Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyor. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini Tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır.

"SERMAYE PİYASALARININ DOĞASI GEREĞİ SON DERECE DİKKATLİ HAREKET EDİYORUZ"

Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreci ile ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere ilişkiyi tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun.

Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A-Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.