Bugün Ne Oldu? 28 Eylül 2026 haberleri: SPK'dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması, Altında sert düşüş, Deniz Göktaş'a tahliye, A Milliler İtalya karşısında, Denizden 2 bin yıllık sofra takımı çıktı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor

SPK’DAN TASFİYE EDİLEN FONLAR İÇİN ÖDEME AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

FON SORUŞTURMASINDA YENİ OPERASYON: 8 GÖZALTI

Öte yandan soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'i gözalına alındı. Şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği öğrenildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"PİYASA BOZUCU İŞLEMLERLE İLGİSİ BULUNMAYANA İŞLEM YAPILMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada, "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" dedi.

BALIKÇI İSMET’İN HESABINDAN 3 MİLYAR TL’LİK ÇIKIŞ MERCEK ALTINDA

Ayrıca fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon lira tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde, fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların hangi hesaplara aktarıldığı, bu para hareketlerinin soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı ve söz konusu paraların kaynağı araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu arada petrol fiyatlarındaki yükseliş - tekrar 100 doları gördü - ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıkması altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yüzde 3 değer kaybıyla 4 bin 154 dolar seviyesine geriledi. Gram altın da benzer şekilde 6 bin 542 liraya düştü.

ÖĞRETMEN AMCASINI OKUL BAHÇESİNDE KATLETTİ

Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili hayatını kaybetti, şüpheli yeğen gözaltına alındı. Osmaniye Valisi Serdengeçti, "Zanlı şizofren, uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil" dedi.

DENİZ GÖKTAŞ'A TAHLİYE KARARI

Komedyen Deniz Göktaş, 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Göktaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 11 ay 20 gün, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'ten ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan beraat eden Göktaş'ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yurdun büyük bölümünde yağmur etkili oluyor. İstanbul'da da bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Zincirlikuyu'daki alt geçit, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Fatih'te yol çöktü, 2 araç çukura düştü. Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. AKOM, İstanbul'da pazar gününe kadar sağanak beklendiğini açıkladı ve bugün saat 18.00 için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

ULUSLAR LİGİ'NDE İRLANDA'DAN İSRAİL'E GAZZE PROTESTOSU

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik protestoları görmüştü. İsrail'e yönelik protestolar spor müsabakalarında da var. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken İrlanda'dan İsrail'e karşı Gazze protestosu geldi. İrlandalılar, İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğdi. Takım kaptanı, rakip kaptanın elini sıkmadı.

A MİLLİLER, İTALYA KARŞISINDA BİR İLK PEŞİNDE

Öte yandan A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 2. maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Tarihi boyunca İtalya ile eşleştiği hiçbir maçı kazanamayan Milliler, Montella yönetiminde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Başarılar diliyoruz...

ADRASAN'DA DENİZDEN 2 BİN 100 YILLIK SOFRA TAKIMI ÇIKTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2 bin 100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, "Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk" dedi. Tabak ve kaselerin, aralarına konulan kil sayesinde günümüze kadar sağlam ulaştığı belirtiliyor.