Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada gözaltına alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer’in (66), Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 12 gün önce gittiği ülkesi Moldova’dan dönen Marina Tamer, eşine ulaşamayınca pencereden içeri girdi. İçeri giren Marina Tamer, eşi Turgay Tamer’i yerde hareketsiz buldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tamer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine cesedi bulan eşi Marina Tamer’in ifadesi alındı. Marina Tamer, ifadesinde, “12 gün önce Moldova’ya gitmiştim. Bugün eve döndüm. Kapıyı çaldım, eşim cevap vermedi. Eşim telefon kullanmadığı için kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine pencereden içeri girdim. Eşimi yerde hareketsiz buldum. Eşimin ayaklarında kan dolaşımı ile ilgili rahatsızlığı vardı. Çok sigara içerdi. Başka bir rahatsızlığı var mı bilmiyorum” dedi.

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ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYDA GEÇTİ

Marina Tamer, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay yerine adli tabip çağrılırken, yapılan ilk değerlendirmede ölüm “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçirildi. Turgay Tamer’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuyla belirlenecek.