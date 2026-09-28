Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
İstanbul'daki Eyüpsultan Camii'nde ibadet devam ettiği sırada iki kişi arasında kavga çıktı. 38 yaşındaki S.A. ile kavga eden 41 yaşındaki A.M.Ç. , kavganın büyümesi üzerine bu kez kavgayı sonlandırmak için üzerinde bulunan ruhsatlı tabancasını çıkararak havaya 4 el ateş etti. Silah seslerinin ardından camide hareketli anlar yaşanırken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri A.M.Ç.'yi kullandığı silahla birlikte yakaladı. Olayda yaralanan olmadı
Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:31 Güncelleme:
Olay, Eyüpsultan Camii’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ibadetin devam ettiği sırada S.A. ile A.M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki kişi arasındaki kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç., kavgayı sonlandırmak için üzerinde bulunan ruhsatlı tabancasını çıkardı.
KAVGAYI BİTİRMEK İÇİN 4 EL ATEŞ ETTİ
A.M.Ç., ruhsatlı tabancasıyla havaya 4 el ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine camide hareketli anlar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederek A.M.Ç.’yi kullandığı ruhsatlı tabancayla birlikte yakaladı.
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YARALANAN OLMADI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay sırasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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