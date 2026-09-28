Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar

Olay, Eyüpsultan Camii’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ibadetin devam ettiği sırada S.A. ile A.M.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki kişi arasındaki kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç., kavgayı sonlandırmak için üzerinde bulunan ruhsatlı tabancasını çıkardı.

KAVGAYI BİTİRMEK İÇİN 4 EL ATEŞ ETTİ

A.M.Ç., ruhsatlı tabancasıyla havaya 4 el ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine camide hareketli anlar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederek A.M.Ç.’yi kullandığı ruhsatlı tabancayla birlikte yakaladı.

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YARALANAN OLMADI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay sırasında herhangi bir kişinin yaralanmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.