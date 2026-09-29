Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yeni nesil suç örgütlerinin tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayını inceleyen ekipler, saha ve takip çalışmalarıyla olaylar arasındaki bağlantıları araştırdı.

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu

Yapılan çalışmalar sonucunda olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

11 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ecem Uslu

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TABANCA, TÜFEK VE YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat incelemeye alınırken, şüphelilerin bağlantılı oldukları tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturma derinleştirildi.

Ecem Uslu

ÜNLÜ YAPIMCI VE KIZINA HARAÇ TEHDİTİ

Şüphelilerin karıştıkları olaylar ve bağlantıları tek tek incelenirken, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile kızı Ecem Uslu’ya yönelik haraç ve tehdit iddiası oldu. Edinilen bilgilere göre 4 şüphelinin Mustafa Uslu ve influencer kızı Ecem Uslu’dan 3,5 milyon euro haraç istediği öne sürüldü.

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ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ESKİ DAMADI ÇIKTI

Haraç ve tehdit iddiasıyla bağlantılı şüpheliler arasında Ecem Uslu’nun eski eşi F.D.’nin de bulunduğu belirlendi. Şüpheliler arasında F.D.’nin ortağı S.A. ile daha önce Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacak nedeniyle davalık olan gayrimenkul danışmanı A.S.’nin de bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Uslu’nun, kendisine yönelik tehditler nedeniyle eski damadı F.D. ve onun ortakları hakkında daha önce polise giderek şikâyetçi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgu ve işlemleri devam ediyor.