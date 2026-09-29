SPK tavanı kaldırdı, geri alımlar 2 milyar liraya dayandı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım iştahı arttı. 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi. Geri alımlarda ilk sırayı Çitlekçi aldı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım işlemleri hızlandı. İş Yatırım’ın derlediği verilere göre 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi.
En yüksek günlük işlem 24 Eylül’de gerçekleşti.
Günlere göre geri alım tutarları ve işlem yapan şirket sayıları şöyle oldu:
ÇİTLEKÇİ İLK SIRADA
22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı geri alımı gerçekleştiren şirket Çitlekçi (CİTAS) oldu. Şirketin geri alım tutarı 536,9 milyon TL olarak kaydedildi.
Citas’ı 172,5 milyon TL ile Aygaz (Ahgaz), 159,1 milyon TL ile Enerya Enerji (Enery), 154 milyon TL ile Tukaş ve 146,5 milyon TL ile Armada Gıda (Armgd) izledi.
22-28 Eylül 2026 Pay Geri Alım Listesi:
Geri alım işlemlerinin son işlem günü olan 28 Eylül’de 39 şirketin pay geri alımı gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu tarihte toplam geri alım tutarı 495,4 milyon TL oldu.
SPK TAVANI KALDIRDI
SPK, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırmıştı.
Kararla birlikte, Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel üst sınırı uygulanmayacak.
Düzenleme, şirketlerin pay geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlı alım yapabilmesinin önünü açtı.