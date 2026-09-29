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        Haberler Ekonomi Borsa SPK tavanı kaldırdı, geri alımlar 2 milyar liraya dayandı

        SPK tavanı kaldırdı, geri alımlar 2 milyar liraya dayandı

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım iştahı arttı. 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi. Geri alımlarda ilk sırayı Çitlekçi aldı

        Giriş: 29 Eylül 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği

        Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım işlemleri hızlandı. İş Yatırım’ın derlediği verilere göre 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi.

        En yüksek günlük işlem 24 Eylül’de gerçekleşti.

        Günlere göre geri alım tutarları ve işlem yapan şirket sayıları şöyle oldu:

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        Tarih Şirket sayısı Geri alım tutarı
        22 Eylül 21 283,7 milyon TL
        23 Eylül 29 266,7 milyon TL
        24 Eylül 29 748,2 milyon TL
        25 Eylül 26 167,6 milyon TL
        28 Eylül 39 495,4 milyon TL

        ÇİTLEKÇİ İLK SIRADA

        22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı geri alımı gerçekleştiren şirket Çitlekçi (CİTAS) oldu. Şirketin geri alım tutarı 536,9 milyon TL olarak kaydedildi.

        Citas’ı 172,5 milyon TL ile Aygaz (Ahgaz), 159,1 milyon TL ile Enerya Enerji (Enery), 154 milyon TL ile Tukaş ve 146,5 milyon TL ile Armada Gıda (Armgd) izledi.

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        22-28 Eylül 2026 Pay Geri Alım Listesi:

        Sıra Hisse Kodu Toplam Tutar (TL)
        1 CITAS 536.929.052
        2 AHGAZ 172.520.631
        3 ENERY 159.077.960
        4 TUKAS 153.995.454
        5 ARMGD 146.520.000
        6 TRALT 130.957.875
        7 TUREX 54.112.026
        8 MASFN 49.879.885
        9 NTHOL 46.456.490
        10 ETILR 45.308.460
        11 GRTHO 43.409.330
        12 TTKOM 40.191.660
        13 DAGI 36.939.711
        14 EGEGY 34.072.800
        15 MAVI 32.308.127
        16 AKFGY 21.809.250
        17 EKGYO 18.967.665
        18 EKDM R 18.861.747
        19 IZENR 17.010.000
        20 TVB 17.111.250
        21 ALFAS 17.967.000
        22 ATAKP 11.609.600
        23 BLUME 10.939.509
        24 MEYSU 12.008.650
        25 LIDER 8.897.000
        26 KRSTL 15.409.130
        27 GEDIK 12.534.808
        28 ORZAX 9.264.000
        29 YYLGD 7.830.000
        30 TGSAS 5.270.592
        31 ASGYO 4.408.606
        32 ULUFA 7.442.000
        33 PCILT 5.266.114
        34 MERCN 4.993.013
        35 BOBET 8.500.000
        36 LXGYO 4.160.630
        37 KOCMT 3.900.000
        38 LMKDC 3.432.400
        39 ISKPL 3.850.000
        40 RNPOL 2.601.453
        41 OYLUM 3.065.291
        42 DAPGM 2.169.700
        43 DERHL 1.660.000
        44 ERCB 1.977.720
        45 ALBTN 1.496.380
        46 PRKME 1.299.473
        47 KLSYN 1.365.000
        48 FADE 1.117.453
        49 GEDZA 1.480.558
        50 GRSEL 1.485.450
        51 BORSK 959.321
        52 LKMNH 764.000
        53 DCTTR 1.944.273
        54 TEZOL 269.496
        55 BLCYT 362.800
        56 PAHOL 349.125
        57 ETYAT 85.773
        58 MEPET 51.158

        Geri alım işlemlerinin son işlem günü olan 28 Eylül’de 39 şirketin pay geri alımı gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu tarihte toplam geri alım tutarı 495,4 milyon TL oldu.

        SPK TAVANI KALDIRDI

        SPK, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırmıştı.

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        Kararla birlikte, Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel üst sınırı uygulanmayacak.

        Düzenleme, şirketlerin pay geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlı alım yapabilmesinin önünü açtı.

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