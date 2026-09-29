Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım işlemleri hızlandı. İş Yatırım’ın derlediği verilere göre 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi.

En yüksek günlük işlem 24 Eylül’de gerçekleşti.

Günlere göre geri alım tutarları ve işlem yapan şirket sayıları şöyle oldu:

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Tarih Şirket sayısı Geri alım tutarı 22 Eylül 21 283,7 milyon TL 23 Eylül 29 266,7 milyon TL 24 Eylül 29 748,2 milyon TL 25 Eylül 26 167,6 milyon TL 28 Eylül 39 495,4 milyon TL

ÇİTLEKÇİ İLK SIRADA

22-28 Eylül döneminde en yüksek tutarlı geri alımı gerçekleştiren şirket Çitlekçi (CİTAS) oldu. Şirketin geri alım tutarı 536,9 milyon TL olarak kaydedildi.

Citas’ı 172,5 milyon TL ile Aygaz (Ahgaz), 159,1 milyon TL ile Enerya Enerji (Enery), 154 milyon TL ile Tukaş ve 146,5 milyon TL ile Armada Gıda (Armgd) izledi.

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22-28 Eylül 2026 Pay Geri Alım Listesi:

Sıra Hisse Kodu Toplam Tutar (TL) 1 CITAS 536.929.052 2 AHGAZ 172.520.631 3 ENERY 159.077.960 4 TUKAS 153.995.454 5 ARMGD 146.520.000 6 TRALT 130.957.875 7 TUREX 54.112.026 8 MASFN 49.879.885 9 NTHOL 46.456.490 10 ETILR 45.308.460 11 GRTHO 43.409.330 12 TTKOM 40.191.660 13 DAGI 36.939.711 14 EGEGY 34.072.800 15 MAVI 32.308.127 16 AKFGY 21.809.250 17 EKGYO 18.967.665 18 EKDM R 18.861.747 19 IZENR 17.010.000 20 TVB 17.111.250 21 ALFAS 17.967.000 22 ATAKP 11.609.600 23 BLUME 10.939.509 24 MEYSU 12.008.650 25 LIDER 8.897.000 26 KRSTL 15.409.130 27 GEDIK 12.534.808 28 ORZAX 9.264.000 29 YYLGD 7.830.000 30 TGSAS 5.270.592 31 ASGYO 4.408.606 32 ULUFA 7.442.000 33 PCILT 5.266.114 34 MERCN 4.993.013 35 BOBET 8.500.000 36 LXGYO 4.160.630 37 KOCMT 3.900.000 38 LMKDC 3.432.400 39 ISKPL 3.850.000 40 RNPOL 2.601.453 41 OYLUM 3.065.291 42 DAPGM 2.169.700 43 DERHL 1.660.000 44 ERCB 1.977.720 45 ALBTN 1.496.380 46 PRKME 1.299.473 47 KLSYN 1.365.000 48 FADE 1.117.453 49 GEDZA 1.480.558 50 GRSEL 1.485.450 51 BORSK 959.321 52 LKMNH 764.000 53 DCTTR 1.944.273 54 TEZOL 269.496 55 BLCYT 362.800 56 PAHOL 349.125 57 ETYAT 85.773 58 MEPET 51.158

Geri alım işlemlerinin son işlem günü olan 28 Eylül’de 39 şirketin pay geri alımı gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bu tarihte toplam geri alım tutarı 495,4 milyon TL oldu.

SPK TAVANI KALDIRDI

SPK, 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, 19 Mart 2025 tarihli İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında uygulanan toplam bedel üst sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırmıştı.

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Kararla birlikte, Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan toplam bedel üst sınırı uygulanmayacak.

Düzenleme, şirketlerin pay geri alım programları kapsamında daha yüksek tutarlı alım yapabilmesinin önünü açtı.