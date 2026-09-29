Sakarya'da olay, 5 Eylül Cumartesi günü Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 6 çocuk annesi olan Betül Arık (50), eşi Ömür Arık (50) tarafından yaşanan tartışmanın ardından bıçaklandı.

6 ÇOCUK ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arık, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FİRARİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Buradaki müdahalesinin ardından durumu ağır olan Arık, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ömür Arık, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömür Arık, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATA 23 GÜN TUTUNABİLDİ

Hastanede 23 gündür tedavi gören Betül Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arık'ın cenazesi bugün Akyazı Yağcılar Mahallesi Camii'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Betül Arık, aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.