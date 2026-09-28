A Milli Takım'da İtalya laneti!

17 MAÇTA 12 YENİLGİ, 5 BERABERLİK

Bu müsabakayla birlikte milliler, İtalya ile 17. kez rakip oldu. Bu mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 12 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.