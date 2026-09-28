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        A Milli Takım'da İtalya laneti!

        A Milli Futbol Takımımız, tarih boyunca galip gelemediği İtalya'ya karşı yine şeytanın bacağını kıramadı. Ay-yıldızlılar, 17. kez karşı karşıya geldiği Azzurriler'e (Gök Maviler) 12. kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 23:58 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa’da karşı karşıya geldiği İtalya’ya 4-1’lik skorla kaybetti.

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        İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada Michael Kayode ve 50. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

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        A Milliler'in tek golü 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

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        17 MAÇTA 12 YENİLGİ, 5 BERABERLİK

        Bu müsabakayla birlikte milliler, İtalya ile 17. kez rakip oldu. Bu mücadelelerde ay-yıldızlılar galibiyet elde edemezken, 12 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

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        A Milli takım, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 33 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

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