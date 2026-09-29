Sektör adına önemli bir risk olmaya devam ediyor

Sinema sektörü, son yıllarda dijital yayın platformlarının yükselişi ve değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle olağan akışında ciddi bir daralma yaşıyor.

Yılın büyük bir bölümünde salonlar durağan bir seyir izlerken, sinema kültürünü kitlelerle yeniden buluşturan dönemsel hamleler adeta birer cankurtaran simidi işlevi görüyor. Her yıl eylül ayının sonunda düzenlenen 'GNÇ Sinema Festivali'nin, salonlardaki izleyici hareketliliğini canlandırmada ne denli devasa bir kaldıraç etkisi oluşturduğu gişe rakamlarından açıkça anlaşılıyor. İki yılın olağan haftalarıyla festival haftaları karşılaştırıldığında, sinema salonlarına girme konusunda çarpıcı ipuçları elde ediliyor.

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Her iki yılda da eylül ayının ilk üç haftasında izleyici sayıları, 130 bin ila 174 bin bandında seyrederken, sessiz bir dönem geçiren sinema salonları, festivalin gerçekleştirildiği hafta sonlarındaki yoğun ilgi sonucu doldu.

2025'in 26-28 Eylül tarihlerini kapsayan festivalde izleyici sayısı 786.854'e ulaşmışken, 2026'nın 25-27 Eylül tarihlerini kapsayan festival zamanında bu rakam 814.064 izleyiciye yükseldi. İki yılın festival dönemleri birbiriyle kıyaslandığında, toplam izleyici sayısında %3,46 oranında bir büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Normal haftalara kıyasla her iki yılda da festival dönemlerinde yaşatılan yaklaşık 5 katlık izleyici patlaması, izleyicinin ekonomik engelleri aşmasını sağlayan bu erişilebilir fiyat politikasının, sinemayı yeniden kitlelerin ulaşabileceği bir kültürel alana dönüştürdüğünü gösteriyor.

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2025 ve 2026 verileri karşılaştırıldığında en dikkat çekici noktalardan biri de vizyona giren film sayılarında ve film başına düşen izleyici oranlarında ortaya çıkıyor.

SİNEMA FESTİVALİ 2025 VE 2026 2025 • 5-7 Eylül: 168.794 • 12-14 Eylül: 174.399 • 19-21 Eylül: 135.883 • 26-28 Eylül: 786.854 (Sinema Festivali zamanı) 2026 • 4-6 Eylül: 161.247 • 11-13 Eylül: 158.789 • 18-20 Eylül: 154.135 • 25-27 Eylül: 814.064 (Sinema Festivali zamanı)

2025'in festival zamanında 83 film vizyona girmişken, 2026'da bu sayı %46,99 oranında büyük bir düşüşle 44 filme geriledi. Ancak film sayısındaki bu belirgin daralmaya rağmen 2026'daki toplam izleyici sayısının 2025'i geride bırakması, film başına düşen izleyici sayısında muazzam bir artışa neden oldu.

Bilet fiyatlarının 90 TL olduğu 2026'nın 'GNÇ Sinema Festivali'nde en çok izlenen film, 152.523 kişiyle 'Resident Evil' oldu.

Öyle ki 2025'te film başına ortalama 9.480 izleyici düşerken, 2026'da bu rakam neredeyse iki katına çıkarak 18.501'e ulaştı. Film başına izleyici sayısındaki bu çarpıcı sıçrama, sinema festivalinin ne kadar güçlü bir şekilde benimsendiğinin en somut göstergesi oldu.

Bu durum gösteriyor ki izleyiciler, film çeşitliliğinden ziyade doğrudan festival konseptine, kampanyaya ve toplu sosyalleşme ritüeline odaklandı.

İLK 38 HAFTANIN TÜRK VE YABANCI FİLMLERİN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI 2025 •Türk Filmleri: 9.521.763 • Yabancı Filmler: 8.759.641 TOPLAM: 18.281.404 2026 • Türk Filmleri: 6.719.581 • Yabancı Filmler: 16.311.340 TOPLAM: 23.030.921

Bu arada sinema salonu işletmecilerine umut veren önemli bir gelişmeden de söz etmek gerekir. 2025'in ilk 38 haftasında Türk ve yabancı filmlerin toplam izleyici sayısı 18.281.404 iken, 2026'nın aynı döneminde %26'lık bir artışla 23.030.921'e yükseldi.

Festival ve sinema salonu işletmecileri adına buraya kadar olan bölüm, iyi haberdi.

Kötü haber ise;

DURUM İÇ AÇIÇI DEĞİL Ne yazık ki aynı umut verici gelişmeyi Türk filmleri için söylemek mümkün değil. Çünkü genel tablodan yabancı filmleri çıkardığımızda, Türk filmleri için durumun hiç de iç açıcı olmadığı açıkça görülüyor. 2025'in ilk 38 haftasında Türk filmlerinin izleyici sayısı 9.521.763 iken, 2026'nın aynı döneminde %29,4'lük keskin bir düşüşle 6.719.581'e geriledi. Elbette Türk filmleri adına ortaya çıkan bu sevimsiz tablonun baş sorumlusu, vizyona giren film sayısındaki düşüş oldu. 2025'in ilk 38 haftasında 108 yeni Türk filmi sinemaseverlerle buluşurken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı 89'a düştü. Ki bu rakam, pandemiden sonraki dönemin en düşük film sayısı olarak kayıtlara geçti. Bu da yapımcıların film çekmekten ne denli çekindiğini açıkça gösteriyor. Üretimdeki bu daralma, doğal olarak gişenin dengesini de sarstı. Başta ABD yapımları olmak üzere yabancı filmlerin salonları ve gişeleri domine ettiği bu süreçte, Türk sinemasının yaşadığı bu ivme kaybı sektörün geleceği adına düşündürücü bir risk olmaya devam ediyor.

Türk sinemasının içinde bulunduğu vahim tablo, düzenlenen 'GNÇ Sinema Festivali' ile birlikte bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. 3 gün süren festival boyunca toplam kesilen 814.064 biletten aslan payını yabancı yapımlar kaptı.

Gösterimdeki 36 yabancı film, sinema salonlarına 694.824 (% 85,35) izleyiciyi çekerek toplam gişeden 82.630.512 TL'lik pay aldı. Buna karşın 8 Türk filmi 119.240 (%14,65) izleyiciye ulaşabilirken 12.202.415 TL'lik bilet hasılatında kaldı.

YENİLİKÇİ STRATEJİLER GEREKLİ Gerek 2026'nın ilk 38 haftasında, gerekse 'GNÇ Sinema Festivali'ndeki çarpıcı veriler, Türk sinema sektörünün yapısal krizini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. Görünen o ki kültürel hafızamızın en önemli taşıyıcılarından biri olan Türk filmlerini izleyicilerle yeniden buluşturmak için yenilikçi stratejilerin bir an önce devreye alınması gerekiyor.