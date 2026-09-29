Türkiye-İtalya maçı Çizme basınında: İtalya, Montella'yı zora soktu

LA GAZZETTA DELLO SPORT: İtalya toparlanıyor: Türkiye deplasmanında dört gol. İlk kez forma giyen Kayode de golünü attı

"İtalya, Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğuyla sarsılan, ayrıca iç çekişmelerle boğuşan rakibinin bu vahim durumunu çok iyi değerlendirdi. Montella için işler hiç de iyi görünmüyor; skor 0-3'e geldiğinde, Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından gelen bu vahim oyun karşısında şoka uğrayan Türk taraftarlar, hep bir ağızdan istifa çağrısında bulundu."