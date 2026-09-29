Çin Dışişleri Bakanı Vang: Japonya tarihten ders çıkarmazsa geleceği de olmayacaktır

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki saldırganlık geçmişinden ders çıkarmayıp savaş sonrası düzene meydan okuduğu, militarizme geri dönüp savaş suçlularını yeniden diriltmeye çalıştığı takdirde bir geleceğinin olmayacağı uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeşi Ivaya'yı Pekin'de kabul etti.

Görüşmede, bu yılın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılı olduğunu hatırlatan Vang, "Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası 'Barış Anayasası'na meydan okuyup, saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa, geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir, geleceği de olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Çinli Bakan, "Japonya için acil görev, liderlerinin Tayvan sorunu hakkındaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmek, tarihsel sorunlara karşı doğru tavır almak ve Çin'e dair akılcı ve objektif bir anlayışa sahip olmaktır." diye konuştu.