SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu: Etkin pişmanlık için 15 günlük süre tanındı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı bülteninde yer alan karara göre, TRHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kurul, suç duyurusunda bulunulan 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında TRHOL pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

24 kişinin tüm lisansları iptal edildi SPK ayrıca, suç duyurusu kararı verilen kişilerden 24'ünün sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi. Kararın Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

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ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

Bültende, hakkında 107/1 kapsamında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için Kurul kararından itibaren 15 gün içerisinde 500 bin liradan az olmamak üzere elde edilen veya elde edilmesine sebep olunan menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırmaları gerektiği bildirildi. İlgili belgelerin de aynı süre içerisinde SPK'ya iletilmesi gerekiyor.

SPK'nın suç duyurusu kararında yer alan isimler arasında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldün Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıcalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yariz ve Sezai Bekgöz yer aldı.