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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt: "Hiçbir şey teklif etmedim"

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt: "Hiçbir şey teklif etmedim"

        ABD Başkanı Trump, Tahran'ın nükleer tavizleri karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını teklif ettiği iddialarını reddetti. Trump, sosyal medya hesabından "Bu doğru değil. Onlara HİÇBİR ŞEY teklif etmedim" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt

        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer tavizleri karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını teklif ettiği iddialarını reddetti.

        Trump'ın açıklaması Axios'ta yer alan haberin ardından geldi. Axios haber platformunun ismini belirtmek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Katarlı ve Pakistanlı arabulucular, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması amacıyla bu hafta yeniden görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.

        Yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında, Tahran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğunu öne sürdü.

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        "ONLARA HİÇBİR ŞEY TEKLİF ETMEDİM"

        ABD Başkanı Trump, ise bu haberin ardından sosyal medya platformu Truth Social'da, "Bu doğru değil. Onlara HİÇBİR ŞEY teklif etmedim" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan CNN de ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'ın nükleer meselede "somut ilerleme" sağlaması koşuluyla nihai bir anlaşmanın parçası olarak İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasına hazır olduğunu bildirdi.

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