Paris Moda Haftası'nda ünlü yıldızlar geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen yıllık etkinlik, moda, eğlence ve spor dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi.

Defileyi düzenleyen markanın bu yılki teması, farklı nesillerden ve geçmişlerden gelen kadınları kutlarken, güçlendirme ve kapsayıcılığa odaklandı.

Defilenin müzikle ilgili sürprizini ise Celine Dion gerçekleştirdi.