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        Haberler Dünyadan Paris Moda Haftası'nda ünlü yıldızlar geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda

        Paris Moda Haftası'nda ünlü yıldızlar geçidi: Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria aynı podyumda

        Paris Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen defilede Jane Fonda, Kendal Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell, Viola Davis gibi ünlü yıldızlar yürüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Dün Fransa'nın başkentinde Place Joffre'da Paris Moda Haftası kapsamında "Değerinizi İfade Edin" gösterisi düzenlendi. Defilede, hem podyumdan hem de beyazperdeden tanınan birçok ünlü isim yürüdü.

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        Paris'teki defilenin en büyük yıldızı, 88 yaşındaki Oscar'lı Hollywood oyuncusu Jane Fonda oldu.

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        Kristen Bell, Viola Davis, Eva Longoria, Andie MacDowell gibi beyazperdeden tanıdık yüzler podyumda yürüdü.

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        Ünlü süper model Kendall Jenner, defileyi yüksek yakalı ve derin yırtmaçlı, transparan siyah bir elbiseyle açtı.

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        Podyumun diğer tanınan yüzleri arasında Cara Delevingne, Simone Ashley, Philippine Leroy-Beaulieu, Mika Abdalla, Jacob Rott, Aja Naomi King ve Lindsey Vonn da vardı.

        Türkiye'den de Serenay Sarıkaya, defilede yürüyenler arasındaydı.

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        Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen yıllık etkinlik, moda, eğlence ve spor dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi.

        Defileyi düzenleyen markanın bu yılki teması, farklı nesillerden ve geçmişlerden gelen kadınları kutlarken, güçlendirme ve kapsayıcılığa odaklandı.

        Defilenin müzikle ilgili sürprizini ise Celine Dion gerçekleştirdi.

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        Gösterinin sonunda 'I'm Alive' şarkısını seslendirmek üzere sahneye çıkan Dion'a finalde yıldızlar da eşlik etti. Şarkıcı, bu ayın başlarında başlayan konser serisi için şu anda Paris'te bulunuyor.

        İşte Paris Moda Haftası'nın yıldızlar dolu defilesine katılan isimlerden bazıları...

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        Kristen Bell

        9

        Andie MacDowell

        10

        Viola Davis

        11

        Cara Delevingne

        12

        Eva Longoria

        13

        Elodie Di Patrizi

        14

        Luma Grothel

        15

        Isabella Ferrari

        16

        Anna Geislerova

        17

        Charlotte Cardin

        18

        Nadia Comaneci

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        #Jane Fonda
        #Kendall Jenner
        #Eva Longoria
        #Paris Moda Haftası
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