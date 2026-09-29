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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

        Meteoroloji'den 14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derece düşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Yağmurlu 18°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 24°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 24°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 28°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #sağanak yağmur
        #meteoroloji
        #hava durumu
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