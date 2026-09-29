Bakımevinde dehşet görüntüleri!

Akıllara durgunluk veren olay 2 Haziran'da Konya’nın merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı.

İddiaya göre ağır zihinsel engelli Ahmet G., 2 engelli ile birlikte rehabilitasyon görevlileri tarafından etkinlik odasına kilitlendi.

BİRİ GÖZÜNE PARMAĞINI SOKTU, DİĞERİ ÜZERİNE ATLADI

Zafer Samancı'nın haberine göre yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan engellilerden 45 yaşındaki Halil G. parmaklarını defalarca Ahmet G.'nin gözlerine soktu. Odada bulunan diğer zihinsel engelli 28 yaşındaki İbrahim Y. ise Ahmet G.'nin üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darp etti.

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KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KAPIYI AÇAMADI

Dehşetin yaşandığı odadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Halil G.'nin, Ahmet G.'nin gözlerine sürekli hamle yaptığı, parmaklarını gözlerine soktuğu, Ahmet G.'nin gözlerinden kan geldiği görülüyor. Canı yanan Ahmet G.'nin şiddetten kurtulmak için kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapalı olunca başaramadığı bu esnada arkasından gelen saldırganın şiddet olaylarına devam ettiği görülüyor.

İbrahim Y.'nin de kapıya tekme atıp sesini duyurmaya çalıştığı ancak kimsenin yardıma gelmediği kameralara yansıyan görüntüler arasında yer alıyor. En son içeriye giren görevlilerin Ahmet G.'yi kanlar içerisinde bulduğu ardından da sağlık görevlilerinin içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.

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"BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEMEZ"

Olayın ardından yaralanan Ahmet G. ile ona saldıran zihinsel engelli iki kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen Ahmet G.'nin ilk muayenesinde gözlerinde hematon (göz içi ve çevresinde kan birikimleri), göz kapağında laserasyon (cilt ve altındaki dokuların yırtılması veya parçalanması) tespit edildi ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyeceği belirtildi.

5 KİŞİ HAKKINDA İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S., kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K., hasta bakıcı Halil İbrahim B., bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammet Hamza V. ile teknisyen Rafet K. gözaltına alındı. Hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ihmal suretiyle kasten yaralama’ suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açıldı. Zihinsel engelli iki saldırgan hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

"ODAYA KİLİTLEYİP YALNIZ BIRAKTILAR, TEDBİR ALMADILAR"

İddianamede, engelli bireylerin bulundukları odanın kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması, tedbirlerin alınmaması, görevlerini ihmal etmeleri sebebiyle olaya engelli bakım merkezinin şüpheli olarak belirtilen çalışan ve müdürlerinin neden olduğu belirtildi.

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Öte yandan tutuklanan Halil İbrahim B’nin de kovuşturma aşamasında tahliye edildiği, yargılamanın da sürdüğü öğrenildi.