Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakımevinde dehşet görüntüleri!

        Bakımevinde dehşet görüntüleri!

        Konya'da bir bakımevinde cezalandırılmak için personel tarafından bir odaya kilitlenen 3 zihinsel engelliden biri, diğerinin gözlerine parmaklarını sokarak ağır yaraladı. 2 saat süren dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakımevinde dehşet görüntüleri!

        Akıllara durgunluk veren olay 2 Haziran'da Konya’nın merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşandı.

        İddiaya göre ağır zihinsel engelli Ahmet G., 2 engelli ile birlikte rehabilitasyon görevlileri tarafından etkinlik odasına kilitlendi.

        BİRİ GÖZÜNE PARMAĞINI SOKTU, DİĞERİ ÜZERİNE ATLADI

        Zafer Samancı'nın haberine göre yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan engellilerden 45 yaşındaki Halil G. parmaklarını defalarca Ahmet G.'nin gözlerine soktu. Odada bulunan diğer zihinsel engelli 28 yaşındaki İbrahim Y. ise Ahmet G.'nin üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darp etti.

        REKLAM

        KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KAPIYI AÇAMADI

        Dehşetin yaşandığı odadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Halil G.'nin, Ahmet G.'nin gözlerine sürekli hamle yaptığı, parmaklarını gözlerine soktuğu, Ahmet G.'nin gözlerinden kan geldiği görülüyor. Canı yanan Ahmet G.'nin şiddetten kurtulmak için kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapalı olunca başaramadığı bu esnada arkasından gelen saldırganın şiddet olaylarına devam ettiği görülüyor.

        İbrahim Y.'nin de kapıya tekme atıp sesini duyurmaya çalıştığı ancak kimsenin yardıma gelmediği kameralara yansıyan görüntüler arasında yer alıyor. En son içeriye giren görevlilerin Ahmet G.'yi kanlar içerisinde bulduğu ardından da sağlık görevlilerinin içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.

        REKLAM

        "BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEMEZ"

        Olayın ardından yaralanan Ahmet G. ile ona saldıran zihinsel engelli iki kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen Ahmet G.'nin ilk muayenesinde gözlerinde hematon (göz içi ve çevresinde kan birikimleri), göz kapağında laserasyon (cilt ve altındaki dokuların yırtılması veya parçalanması) tespit edildi ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyeceği belirtildi.

        5 KİŞİ HAKKINDA İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI

        Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S., kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K., hasta bakıcı Halil İbrahim B., bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammet Hamza V. ile teknisyen Rafet K. gözaltına alındı. Hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        REKLAM

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ihmal suretiyle kasten yaralama’ suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açıldı. Zihinsel engelli iki saldırgan hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

        "ODAYA KİLİTLEYİP YALNIZ BIRAKTILAR, TEDBİR ALMADILAR"

        İddianamede, engelli bireylerin bulundukları odanın kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması, tedbirlerin alınmaması, görevlerini ihmal etmeleri sebebiyle olaya engelli bakım merkezinin şüpheli olarak belirtilen çalışan ve müdürlerinin neden olduğu belirtildi.

        REKLAM

        Öte yandan tutuklanan Halil İbrahim B’nin de kovuşturma aşamasında tahliye edildiği, yargılamanın da sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Konya
        #en son haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        TÜİK: Muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu
        TÜİK: Muhtemel eğitim süresi 2025'te 16,8 yıl oldu
        Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı
        Elon Musk'ın dev roketi ilk kez yörüngeye ulaştı
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Bakımevinde dehşet görüntüleri!
        Bakımevinde dehşet görüntüleri!
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Netanyahu'nun Abu Dabi ısrarı
        Netanyahu'nun Abu Dabi ısrarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Bir iyi bir kötü haber
        Bir iyi bir kötü haber