Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!

Olay, 26 Eylül’de Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre seyyar kokoreç tezgâhında çalışan Bektaş Can’ın bulunduğu noktaya gelen motosikletli iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu Can ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bektaş Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET BÜRO DEVREYE GİRDİ

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği, şüphelilerin olay yerine geliş ve kaçış güzergahları ile cinayetin arkasındaki neden araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar ilerledikçe cinayetin arkasından dikkat çeken bir bağlantı çıktı.

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HARAÇ VE ÇETE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada saldırının, daha önce iş yerinden haraç isteyen bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Polisin tespitlerine göre cinayet, söz konusu suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen bir silahlı yaralama olayının devamı niteliğindeydi.

KAÇIŞ MOTOSİKLETİ ÖMERLİ’DE BULUNDU

Cinayet Büro ekipleri, saldırganların olaydan sonra kaçarken kullandıkları plakasız motosikletin de izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet, Çekmeköy Ömerli mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Motosiklet muhafaza altına alınarak incelemeye alındı. Polis, elde edilen deliller ve yapılan çalışmaların ardından cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini belirledi.

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İSTANBUL VE KOCAELİ’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayetten bir gün sonra, 27 Eylül’de operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul’un Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda cinayetle bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma, Cinayet Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çok yönlü olarak sürdürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi