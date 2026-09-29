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        Haberler Gündem Politika MHP Lideri Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: Hukuk önünde hesap sorulmalı

        MHP Lideri Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması: Hukuk önünde hesap sorulmalı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada finansal istikrarın korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirterek, ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sermaye piyasalarında yaşanan fon soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, sürecin iki temel başlık etrafında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, finansal piyasaların istikrarının korunması ve piyasa bozucu işlemlere karışanların hukuk önünde hesap vermesinin önemine dikkat çekti.

        Bahçeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan gözaltı ve tutuklama işlemlerinin ardından ekonomi yetkililerinin, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde yaşanan gelişmelerin finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

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        Finansal İstikrar Komitesi'nin piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere gerekli tedbirleri aldığını hatırlatan Bahçeli, piyasa bozucu işlemlerle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağının belirtildiğini ifade etti.

        "SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarına da değinen Bahçeli, devletin ve milletin malına zarar veren girişimlere karşı kararlı bir tutum sergilendiğini belirtti.

        Bahçeli, "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir" ifadelerini kullandı.

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        Fon sürecinde özellikle küçük yatırımcıların korunmasının önemine işaret eden Bahçeli, alınacak tedbirlerin benzer mağduriyetlerin yaşanmaması açısından gerekli olduğunu kaydetti.

        "CUMHUR İTTİFAKI'NA YÖNELİK SALDIRIYA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ"

        Türkiye'nin ekonomi, diplomasi ve "Terörsüz Türkiye" hedefinde ilerleme kaydettiği bir dönemde bazı çevrelerin yaşanan gelişmeleri siyasi tartışmaya dönüştürmeye çalıştığını savunan Bahçeli, fon meselesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir kampanyaya çevrilmemesi gerektiğini belirtti.

        Bahçeli, açıklamasında hükümetin soruşturma sürecini kararlılıkla yürütmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

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        MHP lideri ayrıca fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, siyasette aklanma ve arınmanın sağlanması, sorumluların ise hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

        Bahçeli, "Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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