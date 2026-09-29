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        Haberler Spor Futbol Milli Takım FIFA sıralaması güncellendi! A Milli Takım 4 basamak birden düştü

        FIFA sıralaması güncellendi! A Milli Takım 4 basamak birden düştü

        Dünya Kupası'ndaki olumsuz performansın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde moral arayan A Milli Takımımız, Fransa ve İtalya'ya karşı mağlup oldu. Alınan yenilgilerin ardından Ay-Yıldızlılar, FIFA sıralamasında 4 basamak birden düştü. FIFA sıralaması oynanan maçların ardından güncellendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak gerileyerek 31. sırada yer aldı.

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        2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk iki maçın ardından yeri değişti. Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya da 4-1 kaybeden ay-yıldızlılar, 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü.

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        Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 3, Belçika, 8, İtalya da 15. basamakta sıralandı.

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        FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

        5

        10. Meksika: 1754.16 puan

        6

        9. Hollanda: 1778.65 puan

        7

        8. Belçika: 1779.63 puan

        8

        7. Portekiz: 1797.39 puan

        9

        6. Brezilya: 1802.90 puan

        10

        5. Fas: 1806.87 puan

        11

        4. İngiltere: 1916.38 puan

        12

        3. Fransa: 1957.10 puan

        13

        2. Arjantin: 1970.37 puan

        14

        1. İspanya: 2002.34 puan

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        #a milli takım
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