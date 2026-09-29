Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde gerçekleştirilen DNA çalışmalarının tamamlandığı ve naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı belirtilen açıklamada, kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Başbakanlık, arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü belirterek, “Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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KAZADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın, kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı.