Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 ilçe belediye başkanına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye geçen belediye başkanlarına rozetlerini takarak yeni katılımlarla ilgili mesaj verdi
Giriş: 29 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca
Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya AK Parti rozetlerini taktı.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ