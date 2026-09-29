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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 ilçe belediye başkanına rozetlerini taktı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 ilçe belediye başkanına rozetlerini taktı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye geçen belediye başkanlarına rozetlerini takarak yeni katılımlarla ilgili mesaj verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

        Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca

        Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya AK Parti rozetlerini taktı.

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