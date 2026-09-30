Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek? Meteoroloji Mühendisi açıkladı

        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek? Meteoroloji Mühendisi açıkladı

        Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisinde. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, yağışlı ve serin havanın bir süre daha devam edeceğini söyledi. Prof. Tek, "Bu serin hava yaklaşık 2 hafta boyunca sürecek diyebiliriz" dedi. Yağışların ardından pastırma yazının da yaşanacağını söyleyen Prof. Tek, "Ekim'in son periyodunda biraz daha o Kasım'a doğru giderken ki pastırma yazı diye adlandırdığımız o sıcak günler, Ekim'in son periyodu ve Kasım'ın başında olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?

        Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, "Yağışlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere devam edecek. 2 haftalık periyotta gözüken sıcaklıklar mevsim normalleri altında" dedi. Serin ve yağışlı havayı direkt El Nino etkisine bağlamanın doğru olmadığını da dile getiren Tek, "Ekimin son periyodunda Kasım'a doğru giderken 'pastırma yazı' diye adlandırdığımız o sıcak günler olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

        Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak ve ardından beklenen hava değişimleriyle ilgili konuştu. Ekimn ve Kasım aylarında pastırma sıcaklarının görülebileceğini belirten Tek, İstanbul ve yurt genelinde havaların serinlemesini direkt El Nino olarak bilinen 'İskandinavya yüksek basıncı'na bağlamamak gerektiğini de dile getirdi.

        .png
        .png
        REKLAM

        'SERİN HAVA 2 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK'

        Prof. Dr. Tek, "Yağışlı hava önceki pazar gününden bu yana özellikle yurdun batısında, daha sonra yurdun orta ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Beraberinde özellikle Marmara'da rüzgar fırtına şeklinde esmeye devam ediyor ki öncelikle rüzgar hafta sonuna kadar bu şekilde zaman zaman zayıflasa da devam edecek. Poyraz yönünden esen bir rüzgar var, beraberinde de yağışlı hava kendini gösteriyor. Yağışlar bugün gün içerisinde Marmara'da ve ağırlıklı olarak Karadeniz'de sürüyor. Yine Akdeniz'de ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri yağış alan yerler arasında. Serin bir hava geldi. Avrupa üzerinde bulunan, özellikle İskandinavya yüksek basıncı diye adlandırdığımız yapının oluşturduğu bir de blokaj var. O blokaj kuzeyli kutupsal serin havayı üzerimize doğru getiriyor. Bu serin hava yaklaşık 2 hafta boyunca sürecek diyebiliriz. Mevsim normalleri altında değerler devam ediyor ki beraberinde de yağışlar var; ama yağışlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde de biraz daha kesilmiş olsa da Karadeniz üzerinden yurdu terk eden o serin havanın ardından tekrar Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışları görüyor olacağız. Uzun vadede gözüken, yani 2 haftalık periyotta gözüken sıcaklıklar mevsim normalleri altında ve yağışlar da beraberinde olacak gibi gözüküyor. "dedi.

        REKLAM

        'PASTIRMA YAZI EKİM'İN SON PERİYODU VE KASIM'IN BAŞINDA OLACAK'

        Prof. Dr. Tek, "İstanbul geneline de baktığımızda, İstanbul'da bugün aralıklarla devam eden yağışlar var. Bu yağışlı sistem yarın da İstanbul'da devam edecek ama biraz daha yağışlar o Pazar günü ve Pazartesi günü sabah saatlerinde çok kuvvetli olan yağışlar kadar kuvvetli değil. Yağışların şiddeti biraz daha az; ama özellikle Batı Karadeniz'de gün içerisinde yağışlar biraz daha kuvvetleniyor. Buralarda yağıştan dolayı sel, su baskını riskleri de bulunuyor. Aynı zamanda da az önce söylediğimiz gibi Poyraz'dan esen kuvvetli rüzgar da hafta sonuna kadar devam edecek gözüküyor. Aslında Eylül'ün son haftası ve Ekim ayının ilk haftasında yurt genelinde serin ve soğuk bir hava var. Sıcaklıklar mevsim normalleri altındaki değerlere düştü. Ekim'in ikinci periyodunda sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde biraz daha mevsim normalleri değerlere gelmiş olacak. Ekim'in son periyodunda biraz daha o Kasım'a doğru giderken ki pastırma yazı diye adlandırdığımız o sıcak günler, Ekim'in son periyodu ve Kasım'ın başında olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

        REKLAM

        'BİZDEKİ SERİN HAVAYI DİREKT EL NİNO İLE BAĞDAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL'

        Tek, "El Nino, Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir durum. Şu anda El Nino'nun en yüksek dönemlerinden biri yaşanıyor ve deniz suyu sıcaklıkları da yükselmeye devam ediyor. Pasifik'teki bu değerleri, ortalamaların yaklaşık 4-5 derece üzerine çıkmış durumda. Bu da aslında bu zamana kadar kadar görülmemiş seviyelerde bir deniz suyu sıcaklığı artışı anlamına geliyor. El Nino'nun en yüksek seviyelerine ulaşması nedeniyle bu durum 'Mega El Nino' olarak da adlandırılıyor. El Nino'nun ülkemiz üzerinde direkt bir etkisi olduğunu söyleyemiyoruz ama El Nino'nun ikincil etkileri diyebiliyoruz. El Nino dünya genelindeki atmosferik sistemi etkiley en bir yapı. Bizdeki bu serin havayı direkt El Nino ile bağdaştırmak doğru değil. Şu anda bizi etkileyen serin hava 'İskandinavya yüksek basıncı' diye adlandırdığımız bir yapı. İskandinavya üzerinde oluşan yüksek basınç nedeniyle kuzeyden ülkemize doğu tarafından bizim üzerimize serin hava geliyor. Bu yapı yaklaşık 1 hafta boyunca o bölgede kalacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda bir blokaj oluşturuyor. Bu blokajdan dolayı da havalar mevsim normalleri değerleri üzerine çıkmıyor. Bu sistemin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in sıcak suyuyla buluşmasının ardından yağışlar daha çok etkili olmaya devam ediyor." diye konuştu.

        REKLAM

        'BARAJ DOLULUKLARINDAKİ ARTIŞI EKİM VE KASIM AYINDA GÖRECEĞİZ'

        Tek, "Bu hafta yağışlı bir hafta. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, hafta sonuna doğru da Doğu Anadolu'ya doğru olan bölümlerde yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Sıcaklıklar evet, sıcaklıklar düştü ama tabii bu sıcaklıklar kar soğuğu değil. Kar yağışı bırakacak sıcaklıklar değil; ancak rakımın 2500 - 3000 metrenin üzerinde olduğu sıcaklıkların düştüğü yerlerde ancak kar yağışı görülme olasılığı olabilir. Buralar da Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar olasılığı bulunabilir. Şu an için kar yağışı yok ama yağmur şeklinde yağışlar devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şu anda yüzde 36'lar seviyesinde, oldukça aşağı düşmüş vaziyette. Bu yağışlarla birlikte kademeli olarak, birden tabii ki yüzde 40, yüzde 50'lere çıkmaz bu seviyeler, kademeli olarak birer puan birer puan artışlar gösterecek. Özellikle baraj doluluklarının artışını Ekim ayındaki yağışlarda, Kasım ayındaki yağışlarda daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        'YAĞIŞLARIN OLMASINA SEVİNDİK'

        Mustafa Akalın, "Beş gün önce yağmur olacağını ifade eden haberleri okumuştum, o yüzden bekliyordum ama bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyordum. Hatta baraj durumlarına bakmıştım, yüzde 30'lar mertebesindeydi. Yazdan çıktığımız için baraj seviyelerimiz bayağı azaldı, bu yüzden böyle yağışların olmasına sevindik, ihtiyacımız vardı. İhtiyacımız vardı bu yağışlara. Artık ara mevsimler kalmadı, direkt geçişler oluyor. Yazdan kışa geçtik gibi oldu; pikelerden direkt yorgana geçtik diyebiliriz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yağışlı hava
        #son dakika haberi
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kayıplar mercek altında!
        Kayıplar mercek altında!
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?