Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, "Yağışlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere devam edecek. 2 haftalık periyotta gözüken sıcaklıklar mevsim normalleri altında" dedi. Serin ve yağışlı havayı direkt El Nino etkisine bağlamanın doğru olmadığını da dile getiren Tek, "Ekimin son periyodunda Kasım'a doğru giderken 'pastırma yazı' diye adlandırdığımız o sıcak günler olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

Meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak ve ardından beklenen hava değişimleriyle ilgili konuştu. Ekimn ve Kasım aylarında pastırma sıcaklarının görülebileceğini belirten Tek, İstanbul ve yurt genelinde havaların serinlemesini direkt El Nino olarak bilinen 'İskandinavya yüksek basıncı'na bağlamamak gerektiğini de dile getirdi.

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'SERİN HAVA 2 HAFTA BOYUNCA SÜRECEK'

Prof. Dr. Tek, "Yağışlı hava önceki pazar gününden bu yana özellikle yurdun batısında, daha sonra yurdun orta ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Beraberinde özellikle Marmara'da rüzgar fırtına şeklinde esmeye devam ediyor ki öncelikle rüzgar hafta sonuna kadar bu şekilde zaman zaman zayıflasa da devam edecek. Poyraz yönünden esen bir rüzgar var, beraberinde de yağışlı hava kendini gösteriyor. Yağışlar bugün gün içerisinde Marmara'da ve ağırlıklı olarak Karadeniz'de sürüyor. Yine Akdeniz'de ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri yağış alan yerler arasında. Serin bir hava geldi. Avrupa üzerinde bulunan, özellikle İskandinavya yüksek basıncı diye adlandırdığımız yapının oluşturduğu bir de blokaj var. O blokaj kuzeyli kutupsal serin havayı üzerimize doğru getiriyor. Bu serin hava yaklaşık 2 hafta boyunca sürecek diyebiliriz. Mevsim normalleri altında değerler devam ediyor ki beraberinde de yağışlar var; ama yağışlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere devam edecek. Önümüzdeki hafta içerisinde de biraz daha kesilmiş olsa da Karadeniz üzerinden yurdu terk eden o serin havanın ardından tekrar Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışları görüyor olacağız. Uzun vadede gözüken, yani 2 haftalık periyotta gözüken sıcaklıklar mevsim normalleri altında ve yağışlar da beraberinde olacak gibi gözüküyor. "dedi.

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'PASTIRMA YAZI EKİM'İN SON PERİYODU VE KASIM'IN BAŞINDA OLACAK'

Prof. Dr. Tek, "İstanbul geneline de baktığımızda, İstanbul'da bugün aralıklarla devam eden yağışlar var. Bu yağışlı sistem yarın da İstanbul'da devam edecek ama biraz daha yağışlar o Pazar günü ve Pazartesi günü sabah saatlerinde çok kuvvetli olan yağışlar kadar kuvvetli değil. Yağışların şiddeti biraz daha az; ama özellikle Batı Karadeniz'de gün içerisinde yağışlar biraz daha kuvvetleniyor. Buralarda yağıştan dolayı sel, su baskını riskleri de bulunuyor. Aynı zamanda da az önce söylediğimiz gibi Poyraz'dan esen kuvvetli rüzgar da hafta sonuna kadar devam edecek gözüküyor. Aslında Eylül'ün son haftası ve Ekim ayının ilk haftasında yurt genelinde serin ve soğuk bir hava var. Sıcaklıklar mevsim normalleri altındaki değerlere düştü. Ekim'in ikinci periyodunda sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde biraz daha mevsim normalleri değerlere gelmiş olacak. Ekim'in son periyodunda biraz daha o Kasım'a doğru giderken ki pastırma yazı diye adlandırdığımız o sıcak günler, Ekim'in son periyodu ve Kasım'ın başında olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

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'BİZDEKİ SERİN HAVAYI DİREKT EL NİNO İLE BAĞDAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL'

Tek, "El Nino, Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir durum. Şu anda El Nino'nun en yüksek dönemlerinden biri yaşanıyor ve deniz suyu sıcaklıkları da yükselmeye devam ediyor. Pasifik'teki bu değerleri, ortalamaların yaklaşık 4-5 derece üzerine çıkmış durumda. Bu da aslında bu zamana kadar kadar görülmemiş seviyelerde bir deniz suyu sıcaklığı artışı anlamına geliyor. El Nino'nun en yüksek seviyelerine ulaşması nedeniyle bu durum 'Mega El Nino' olarak da adlandırılıyor. El Nino'nun ülkemiz üzerinde direkt bir etkisi olduğunu söyleyemiyoruz ama El Nino'nun ikincil etkileri diyebiliyoruz. El Nino dünya genelindeki atmosferik sistemi etkiley en bir yapı. Bizdeki bu serin havayı direkt El Nino ile bağdaştırmak doğru değil. Şu anda bizi etkileyen serin hava 'İskandinavya yüksek basıncı' diye adlandırdığımız bir yapı. İskandinavya üzerinde oluşan yüksek basınç nedeniyle kuzeyden ülkemize doğu tarafından bizim üzerimize serin hava geliyor. Bu yapı yaklaşık 1 hafta boyunca o bölgede kalacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda bir blokaj oluşturuyor. Bu blokajdan dolayı da havalar mevsim normalleri değerleri üzerine çıkmıyor. Bu sistemin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in sıcak suyuyla buluşmasının ardından yağışlar daha çok etkili olmaya devam ediyor." diye konuştu.

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'BARAJ DOLULUKLARINDAKİ ARTIŞI EKİM VE KASIM AYINDA GÖRECEĞİZ'

Tek, "Bu hafta yağışlı bir hafta. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, hafta sonuna doğru da Doğu Anadolu'ya doğru olan bölümlerde yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Sıcaklıklar evet, sıcaklıklar düştü ama tabii bu sıcaklıklar kar soğuğu değil. Kar yağışı bırakacak sıcaklıklar değil; ancak rakımın 2500 - 3000 metrenin üzerinde olduğu sıcaklıkların düştüğü yerlerde ancak kar yağışı görülme olasılığı olabilir. Buralar da Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar olasılığı bulunabilir. Şu an için kar yağışı yok ama yağmur şeklinde yağışlar devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şu anda yüzde 36'lar seviyesinde, oldukça aşağı düşmüş vaziyette. Bu yağışlarla birlikte kademeli olarak, birden tabii ki yüzde 40, yüzde 50'lere çıkmaz bu seviyeler, kademeli olarak birer puan birer puan artışlar gösterecek. Özellikle baraj doluluklarının artışını Ekim ayındaki yağışlarda, Kasım ayındaki yağışlarda daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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'YAĞIŞLARIN OLMASINA SEVİNDİK'

Mustafa Akalın, "Beş gün önce yağmur olacağını ifade eden haberleri okumuştum, o yüzden bekliyordum ama bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyordum. Hatta baraj durumlarına bakmıştım, yüzde 30'lar mertebesindeydi. Yazdan çıktığımız için baraj seviyelerimiz bayağı azaldı, bu yüzden böyle yağışların olmasına sevindik, ihtiyacımız vardı. İhtiyacımız vardı bu yağışlara. Artık ara mevsimler kalmadı, direkt geçişler oluyor. Yazdan kışa geçtik gibi oldu; pikelerden direkt yorgana geçtik diyebiliriz" şeklinde konuştu.