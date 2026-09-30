TESK genel kurulunda Mehmet Yiğiner yeni başkan seçildi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun 22. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi tamamlandı. Tek listeyle seçime giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, 695 delegenin 560'ının oyunu alarak TESK'in yeni genel başkanı oldu
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) Ankara’da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi tamamlandı.
Genel kurulda tek listeyle seçime giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, kullanılan oyların çoğunluğunu alarak TESK’in yeni Genel Başkanı seçildi.
PALANDÖKEN’İN 19 YILLIK BAŞKANLIK DÖNEMİ SONA ERDİ
Seçim sürecinde önceki dönem TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in liste çıkarmama kararı sonrası genel kurula Mehmet Yiğiner’in listesiyle gidildi.
Oy kullanmadan salondan ayrılan Bendevi Palandöken’in 19 yıllık TESK Genel Başkanlığı dönemi sona erdi.
Palandöken, daha önce TESK bünyesinde 1996-1999 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuş, 2007 yılında gerçekleştirilen seçimle TESK Genel Başkanlığı görevine seçilmişti.
YİĞİNER 560 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ
TESK’ten edinilen bilgilere göre, genel kurulda oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Toplam 695 delegenin oy kullandığı seçimde Mehmet Yiğiner 560 oy alarak TESK Genel Başkanı oldu. Seçimde 85 oy geçersiz sayıldı.
Yiğiner, yeni dönemde Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkârların temsil edildiği TESK’in başkanlığını yürütecek.