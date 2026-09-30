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        Haberler Dünya İngiltere'den İran açıklaması

        İngiltere'den İran açıklaması

        İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gloucestershire bölgesinde ABD tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü yakınlarındaki "terör eylemi" şüphesi olduğu belirtilen olayda, İran'ın rol oynadığına dair "güçlü göstergeler" bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        İngiltere'den İran açıklaması

        Burnham, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD ordusunun kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İngiliz Başbakan Burnham, "Hafta sonu RAF Fairford'da yaşananlarda, İran'ın rol oynadığına dair güçlü göstergeler var." ifadedesini kullandı.

        Soruşturmanın önemine dikkati çeken Burnham, ABD'li yetkililerle yakın temas halinde çalıştıklarını aktardı.

        Burnham, lideri olduğu iktidardaki İşçi Partisi'nin Liverpool'daki yıllık konferası sırasında konuyla ilgili Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenlediğini dile getirdi.

        Gloucestershire Polisi ve İngiltere Terörle Mücadele Polisinin söz konusu olayın ardından olağanüstü çalıştığını vurgulayan Burnham, ilerleyen süreçte daha fazla açıklama yapacaklarının altını çizdi.

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        Başbakan Burnham, "İran'ın rol oynadığına inandığımızı teyit edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        "Şüpheliler çok yakın kontrol altında tutuluyor"

        Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın şüphelilerin serbest bırakılmasını eleştirmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

        "İnsanların, 'Serbest bırakıldı' denildiğinde bunun, insanların düşünebileceği gibi olmadığını anlaması gerekiyor. Bu, elbette mümkün olan en sıkı kefalet koşullarıyla gerçekleşti. Yetkililer, bunu en güçlü şekilde kavradı ve (onları) çok yakın kontrol altında tutuyorlar. Sizi bu konuda temin ederim."

        Hava üssü yanındaki bazı evler patlayıcı şüphesiyle boşaltılmıştı

        İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev, 27 Eylül Pazar günü bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

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        Araçlardaki 20'li yaşlardaki İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınırken, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

        İran'ın Londra Büyükelçiliği ise ABD üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişinin İran'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

        İngiliz polisi, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, üs yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını, ancak soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

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        İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

        İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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