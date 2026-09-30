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        Haberler Spor Futbol Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi: Yerine dublörü geçirildi!

        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi: Yerine dublörü geçirildi!

        Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu kez sahadaki performansı ya da transfer söylentileriyle değil, internette dolaşan tuhaf bir komplo teorisiyle gündemde. Bazı kullanıcılar, futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine dublörünün geçirildiğini iddia ederken, Vinicius'un fiziksel görünümü ve dövmelerindeki farklılıkları bu teorinin dayanağı olarak gösterdi. İddiaları destekleyen güvenilir bir kanıt bulunmazken, Brezilyalı medyum Vo Bahiana'nın uzaylılarla ilgili eski açıklamaları da teoriye dahil edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!

        Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, sahadaki performansından ziyade sosyal medyada yayılan sıra dışı bir komplo teorisiyle gündeme geldi.

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre bazı sosyal medya kullanıcıları, Vinicius Junior'ın Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve Real Madrid'de Brezilyalı futbolcunun yerine kendisine benzeyen bir dublörün geçirildiğini öne sürdü.

        Brezilya merkezli sosyal medya hesapları ve internet forumlarında yayılan iddialar kısa sürede gündem olurken, İspanyol spor gazetesi Marca da söz konusu komplo teorisini mercek altına aldı.

        “AYNI KİŞİ DEĞİL” İDDİASI

        Komplo teorisini ortaya atan sosyal medya kullanıcıları, Vinicius'un Dünya Kupası sırasında çekilen görüntüleriyle Real Madrid formasıyla son dönemde sahaya çıktığı karşılaşmalardaki görüntülerini karşılaştırdı.

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        Bazı kullanıcılar, Brezilyalı futbolcunun yüz hatları ve genel görünümünde dikkat çekici farklılıklar bulunduğunu savunarak, iki görüntünün aynı kişiye ait olmadığı iddiasını ortaya attı.

        DÖVMELERİ DE İDDİALARIN DAYANAĞI OLDU

        Sosyal medyada yayılan teorinin öne çıkan detaylarından biri ise Vinicius'un dövmeleri oldu.

        Bazı kullanıcılar, Dünya Kupası maçlarında görülen belirli dövmelerin Real Madrid formasıyla çıktığı son karşılaşmalarda artık görünmediğini iddia etti. Söz konusu görüntü farklılıkları, “Vinicius değiştirildi” şeklindeki teorinin dayanaklarından biri olarak gösterildi.

        İddiayı savunan kişiler, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından ortadan kaybolduğunu ve yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin geçirildiğini öne sürdü.

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        CIA VE ROTHSCHILD AİLESİ İDDİASI

        Sosyal medyada ortaya atılan iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı komplo teorisyenleri, olayın arkasında CIA ve Rothschild ailesinin bulunduğunu ileri sürdü.

        Ancak söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir güvenilir kanıt ortaya konulmadı.

        MEDYUMUN KEHANETİ DE TEORİYE EKLENDİ

        Vinicius Junior hakkındaki komplo teorisinin bir diğer boyutunu ise Brezilyalı medyum Vo Bahiana'nın Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalar oluşturdu.

        Bahiana, turnuva sırasında yaptığı açıklamada uzaylıların geleceğini ve bazı futbolcuları kaçıracağını öne sürmüştü.

        Söz konusu açıklama daha sonra sosyal medyada yayılan Vinicius hakkındaki komplo teorileriyle ilişkilendirildi. Bazı paylaşımlarda, uzaylıların Dünya Kupası sırasında Vinicius Junior ve Neymar'ı kaçırmaya çalıştığı da iddia edildi.

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        #Vinicius Junior
        #real madrid
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