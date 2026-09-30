Yaptırım gerektiren suç haline dönüştü

Sosyal medya, bilgiye hızlı ulaşmanın yanı sıra ne yazık ki bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun da merkez üssü haline geldi. Sadece birkaç etkileşim ve takipçi sayısı uğruna insan hayatını, onurunu ve psikolojisini hiçe sayan bir zihniyet, dijital dünyayı esir almış durumda. Bunun en acı ve vicdansız örneklerinden biri de ünlü isimlerin henüz hayattayken sosyal medyadaki sahte ölüm paylaşımları.

Kasım 2025'te sosyal medyada, 72 yaşındaki Çinli dövüş sanatları uzmanı ve oyuncu Jackie Chan'in kariyeri boyunca maruz kaldığı set yaralanmalarının komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ailesinin "Jackie hayattadır" açıklamasıyla haberin yalan olduğu ortaya çıkarken, 8 ay sonra benzer bir asılsız iddia yeniden gündeme getirildi. Kısa bir süre sonra paylaşılan ölüm bilgisinin yine gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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Bu durumun en sık mağdurlarından biri de ABD'li şarkıcı Britney Spears...

Çalkantılı yaşamı üzerinden prim yapmak isteyen empati yoksunu kişiler ünlü şarkıcıyı sosyal medyada defalarca 'Öldürdü'.

Türkiye'de bu kirli rekorun sahibi hiç şüphesiz Cüneyt Arkın...

Takipçi kasma meraklıları, yıllar boyunca sanatçının hayatını kaybettiğine yönelik sayısız asılsız paylaşımda bulundu.

O dönemlerde bu asılsız haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için aradığım eşi Betül Cüreklibatır, sağ olsun her defasında büyük bir nezaketle "Tamamen yalan. Cüneyt, şu anda yanımda ve gayet iyi" dedi.

Düşünün; birileri sürekli eşinizi veya sevdiklerinizi 'Öldürüyor' ve siz hayatın olağan akışı içinde sürekli telefonla aranılarak bu acımasız yalanı yalanlamak zorunda kalıyorsunuz.

Cüneyt Arkın (1937-2022)

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Bu insanlık dışı yaklaşımın sadece sosyal medyadaki anonim hesaplarla da sınırlı kalmadığı daha birkaç gün önce, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sönmez Hanım' karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'a mikrofon uzatılarak, "Siz ölünce 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularının cenazenize katılmasını ister misiniz?" şeklindeki akıl almaz soru, empati yoksunluğunun ve sınır tanımamazlığın bir diğer göstergesi oldu.

'Öldürdükleri' kişinin ve yakınlarının neler hissedeceğini bir an olsun düşünmeyen bu kişilerin yarattığı bilgi kirliliğinin insan ruhunda açtığı psikolojik hasarı ölçmek imkansız. Yalandan ölüm paylaşımında bulunan bu tık avcılarına karşı, ünlü Alman sanayici Robert Bosch'un "İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim" hatırlatmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.

Biri Bosch gibi küresel bir marka yaratıyor, birileri ise sosyal medyanın karanlık girdabında insanlığını ve onurunu yitirip gidiyor.

Kanımca yalandan ölüm haberi paylaşmak psikolojik şiddet ve itibara kasteden bir suç olarak değerlendirilerek kişilik haklarına saldıran, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve özellikle hayattaki insanlar üzerinden manipülasyon yapan kişiler için yasal yaptırımlar ve para cezaları ağırlaştırılmalı. Bunun yanı sıra dijital platformlar, ölüm veya felaket senaryoları içeren doğrulanmamış iddiaları hızlıca tespit eden yapay zekâ filtreleri geliştirmeli.

Asıl adı Fang Shilong olan Jackie Chan, 12 Ağustos'ta Çin'in Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde düzenlenen 7. Jackie Chan Uluslararası Aksiyon Film Haftası kapsamındaki sinema karnavalına katıldı.

Cüneyt Arkın ile Jackie Chan'in kariyerlerinde; yüksek film sayıları ve geçirdikleri set kazaları açısından bir hayli paralellik bulunuyor. Arkın, 294 filmde rol alırken, Chan'in kamera karşısına geçtiği film sayısı 171...