Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Yaptırım gerektiren suç haline dönüştü

        Yaptırım gerektiren suç haline dönüştü

        Sırf etkileşim ve takipçi kazanmak uğruna ünlü isimleri yaşarken 'Öldüren' sosyal medya hesapları, dijital dünyanın en acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Vicdansız yalanlar, kişileri ve ailelerini yıpratan psikolojik bir şiddete dönüştü. Bir itibar suikasti olan 'Ölüm' paylaşımları, ağır yaptırımları gerektirme noktasına geldi

        Giriş: 30 Eylül 2026 - 07:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'

        Sosyal medya, bilgiye hızlı ulaşmanın yanı sıra ne yazık ki bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun da merkez üssü haline geldi. Sadece birkaç etkileşim ve takipçi sayısı uğruna insan hayatını, onurunu ve psikolojisini hiçe sayan bir zihniyet, dijital dünyayı esir almış durumda. Bunun en acı ve vicdansız örneklerinden biri de ünlü isimlerin henüz hayattayken sosyal medyadaki sahte ölüm paylaşımları.

        Kasım 2025'te sosyal medyada, 72 yaşındaki Çinli dövüş sanatları uzmanı ve oyuncu Jackie Chan'in kariyeri boyunca maruz kaldığı set yaralanmalarının komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ailesinin "Jackie hayattadır" açıklamasıyla haberin yalan olduğu ortaya çıkarken, 8 ay sonra benzer bir asılsız iddia yeniden gündeme getirildi. Kısa bir süre sonra paylaşılan ölüm bilgisinin yine gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

        REKLAM

        Bu durumun en sık mağdurlarından biri de ABD'li şarkıcı Britney Spears...

        Çalkantılı yaşamı üzerinden prim yapmak isteyen empati yoksunu kişiler ünlü şarkıcıyı sosyal medyada defalarca 'Öldürdü'.

        Türkiye'de bu kirli rekorun sahibi hiç şüphesiz Cüneyt Arkın...

        Takipçi kasma meraklıları, yıllar boyunca sanatçının hayatını kaybettiğine yönelik sayısız asılsız paylaşımda bulundu.

        O dönemlerde bu asılsız haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için aradığım eşi Betül Cüreklibatır, sağ olsun her defasında büyük bir nezaketle "Tamamen yalan. Cüneyt, şu anda yanımda ve gayet iyi" dedi.

        Düşünün; birileri sürekli eşinizi veya sevdiklerinizi 'Öldürüyor' ve siz hayatın olağan akışı içinde sürekli telefonla aranılarak bu acımasız yalanı yalanlamak zorunda kalıyorsunuz.

        Cüneyt Arkın (1937-2022)

        REKLAM

        Bu insanlık dışı yaklaşımın sadece sosyal medyadaki anonim hesaplarla da sınırlı kalmadığı daha birkaç gün önce, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Sönmez Hanım' karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'a mikrofon uzatılarak, "Siz ölünce 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularının cenazenize katılmasını ister misiniz?" şeklindeki akıl almaz soru, empati yoksunluğunun ve sınır tanımamazlığın bir diğer göstergesi oldu.

        'Öldürdükleri' kişinin ve yakınlarının neler hissedeceğini bir an olsun düşünmeyen bu kişilerin yarattığı bilgi kirliliğinin insan ruhunda açtığı psikolojik hasarı ölçmek imkansız. Yalandan ölüm paylaşımında bulunan bu tık avcılarına karşı, ünlü Alman sanayici Robert Bosch'un "İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim" hatırlatmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.

        Biri Bosch gibi küresel bir marka yaratıyor, birileri ise sosyal medyanın karanlık girdabında insanlığını ve onurunu yitirip gidiyor.

        Kanımca yalandan ölüm haberi paylaşmak psikolojik şiddet ve itibara kasteden bir suç olarak değerlendirilerek kişilik haklarına saldıran, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve özellikle hayattaki insanlar üzerinden manipülasyon yapan kişiler için yasal yaptırımlar ve para cezaları ağırlaştırılmalı. Bunun yanı sıra dijital platformlar, ölüm veya felaket senaryoları içeren doğrulanmamış iddiaları hızlıca tespit eden yapay zekâ filtreleri geliştirmeli.

        Asıl adı Fang Shilong olan Jackie Chan, 12 Ağustos'ta Çin'in Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde düzenlenen 7. Jackie Chan Uluslararası Aksiyon Film Haftası kapsamındaki sinema karnavalına katıldı.

        Cüneyt Arkın ile Jackie Chan'in kariyerlerinde; yüksek film sayıları ve geçirdikleri set kazaları açısından bir hayli paralellik bulunuyor. Arkın, 294 filmde rol alırken, Chan'in kamera karşısına geçtiği film sayısı 171...

        GEÇİRDİKLERİ SET KAZALARI

        CÜNEYT ARKIN

        • Ölümle burun buruna geldi... Bir sahnenin çekimi sırasında balkondan aşağı düşerken son anda korkuluklara tutunarak hayatta kaldı.

        • Kafa travması... 8 gün boyunca komada kaldı.

        • Diz ve kol hasarı... Sol diz kapağı parçalandı, kolu kopma noktasına geldi.

        • Boyun omurları... İki kez ezilen boyun omurları nedeniyle günlerce hastanede yattı.

        • Omuz ezilmesi... Attan düşmesi nedeniyle omuzları defalarca ezildi.

        • Kırıklar ve çatlaklar... Diz kapağı olmak üzere el ve ayak kemikleri defalarca çatladı. El, ayak kemikleri ve kaburgaları defalarca da kırıldı. Ayrıca sol omuz kemiği ve sol dirseği de kırıldı.

        • Bel fıtığı... Ani ve ters hareketler sonucu ağır bir bel fıtığı geçirmesiyle sol bacağı bir süre tamamen işlevsiz kaldı.

        'Savulun Battal Gazi Geliyor' (1973)

        JACKIE CHAN

        • Kafatası çatlağı ve beyin kanaması... Sağ kulağında kalıcı duyma kaybı oluştu. Kafasında hâlâ plastik bir tapa bulunuyor.

        • Omurga çıkığı... 7'inci ve 8'inci omurları, defalarca omzu, ayak bileği yerinden çıktı.

        • Kırıklar... Leğen kemiği ve kuyruk sokumu kemiği, kaburgaları defalarca burnu, parmakları, kolu ve ayakları kırıldı.

        • Göz yaralanması... Kör kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

        • Burun ve çene kırıkları... Çene kemiği ve burnu defalarca kırıldı.

        • Kızgın kömürlerin üzerine düşme... Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu.

        • Boyun zedelenmesi... Kafasının üzerine düşerek boynu ciddi şekilde hasar aldı.

        • Elektrik çarpması... Elektrik çarpması sonucu iki avucunun içi de 2'nci derece yandı.

        'Kapımdaki Casus ' (2010)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cüneyt Arkın
        #sosyal medya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Fon soruşturmasında denetim süreci başladı
        Fon soruşturmasında denetim süreci başladı
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Katar'dan Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Katar'dan Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        İşe başlatmama tazminatında flaş karar
        İşe başlatmama tazminatında flaş karar
        2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti
        2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti
        Trump: İran sonunda pes edecek
        Trump: İran sonunda pes edecek
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında