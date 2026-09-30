Yaptırım gerektiren suç haline dönüştü

CÜNEYT ARKIN
• Ölümle burun buruna geldi... Bir sahnenin çekimi sırasında balkondan aşağı düşerken son anda korkuluklara tutunarak hayatta kaldı.
• Kafa travması... 8 gün boyunca komada kaldı.
• Diz ve kol hasarı... Sol diz kapağı parçalandı, kolu kopma noktasına geldi.
• Boyun omurları... İki kez ezilen boyun omurları nedeniyle günlerce hastanede yattı.
• Omuz ezilmesi... Attan düşmesi nedeniyle omuzları defalarca ezildi.
• Kırıklar ve çatlaklar... Diz kapağı olmak üzere el ve ayak kemikleri defalarca çatladı. El, ayak kemikleri ve kaburgaları defalarca da kırıldı. Ayrıca sol omuz kemiği ve sol dirseği de kırıldı.
• Bel fıtığı... Ani ve ters hareketler sonucu ağır bir bel fıtığı geçirmesiyle sol bacağı bir süre tamamen işlevsiz kaldı.
'Savulun Battal Gazi Geliyor' (1973)
JACKIE CHAN
• Kafatası çatlağı ve beyin kanaması... Sağ kulağında kalıcı duyma kaybı oluştu. Kafasında hâlâ plastik bir tapa bulunuyor.
• Omurga çıkığı... 7'inci ve 8'inci omurları, defalarca omzu, ayak bileği yerinden çıktı.
• Kırıklar... Leğen kemiği ve kuyruk sokumu kemiği, kaburgaları defalarca burnu, parmakları, kolu ve ayakları kırıldı.
• Göz yaralanması... Kör kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
• Burun ve çene kırıkları... Çene kemiği ve burnu defalarca kırıldı.
• Kızgın kömürlerin üzerine düşme... Vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu.
• Boyun zedelenmesi... Kafasının üzerine düşerek boynu ciddi şekilde hasar aldı.
• Elektrik çarpması... Elektrik çarpması sonucu iki avucunun içi de 2'nci derece yandı.
'Kapımdaki Casus ' (2010)