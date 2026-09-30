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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması

        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması

        Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için Rekabet Kurumu'na izin başvurusu yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması

        Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yeni bir açıklama yapıldı.

        KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarını takiben;

        Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30.09.2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir.

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        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması Haberi Görüntüle
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