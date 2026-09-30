Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yeni bir açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarını takiben;

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30.09.2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir.

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Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."