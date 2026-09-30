Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!

        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!

        Erasmus programı kapsamında Portekiz'e giden 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Cvado Nehri'nde suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Kahreden olayda, genç öğrencinin cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Aydın'a getirileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!

        Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan ve Erasmus programı kapsamında Portekiz'e giden 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Cvado Nehri’nde suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre olay Portekiz’in Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cvado Nehri’nde meydana geldi. Erasmus programı kapsamında Portekiz’de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla birlikte nehir kıyısına gitti.

        Santo Antnio das Vessadas bendi yakınında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehirde başlatılan arama çalışmalarında ekipler yaklaşık bir saat boyunca çalışma yürüttü.

        REKLAM

        Çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı. Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Melek Öztürk’ün cenazesinin, Portekiz’deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi. Öztürk’ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumadere Mahallesi’nde de büyük üzüntüye neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Aydın
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında