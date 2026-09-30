Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan ve Erasmus programı kapsamında Portekiz'e giden 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Cvado Nehri’nde suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay Portekiz’in Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cvado Nehri’nde meydana geldi. Erasmus programı kapsamında Portekiz’de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla birlikte nehir kıyısına gitti.

Santo Antnio das Vessadas bendi yakınında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehirde başlatılan arama çalışmalarında ekipler yaklaşık bir saat boyunca çalışma yürüttü.

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Çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı. Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Melek Öztürk’ün cenazesinin, Portekiz’deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi. Öztürk’ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumadere Mahallesi’nde de büyük üzüntüye neden oldu.