Deniz Can Aktaş: Hayatımda bir aşk var

"FİLMLERDEKİ GİBİ OLDU"

Mühendislikten oyunculuğa geçiş sürecini anlatan Aktaş, "Aslında oyunculuğa yolumun düşüşü filmlerdeki gibi oldu; bir gün biri beni keşfetti ve bana bazı seçenekler sundu. Benim de hayatımda birden fazla seçenek vardı, oyunculuk da bunlardan biri oldu. Oyunculuktan keyif alıyorum ve hiç bununla bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim" dedi.