Deniz Can Aktaş: Hayatımda bir aşk var
Deniz Can Aktaş, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Bir süredir Devrim Özkan ile birlikte olduğu iddia edilen oyuncu, "Hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk var" sözleriyle hayatında biri olduğunu duyurdu
Deniz Can Aktaş, katıldığı bir programda aşk hayatından şöhrete, mühendislikten oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğundan evlilik hakkındaki düşüncelerine kadar pek çok konuda konuştu. Bir süredir meslektaşı Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.
"FİLMLERDEKİ GİBİ OLDU"
Mühendislikten oyunculuğa geçiş sürecini anlatan Aktaş, "Aslında oyunculuğa yolumun düşüşü filmlerdeki gibi oldu; bir gün biri beni keşfetti ve bana bazı seçenekler sundu. Benim de hayatımda birden fazla seçenek vardı, oyunculuk da bunlardan biri oldu. Oyunculuktan keyif alıyorum ve hiç bununla bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim" dedi.
"ŞÖHRETİ KENDİME UYARLAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Şöhret kavramına bakış açısını da paylaşan Aktaş, "Şöhreti sevmemek doğru bir şey değil. Sevmeseydim bununla yaşayamazdım, tabii ki seviyorum. Şöhretin getirdikleriyle ve götürdükleriyle mutluyum. Şöhreti kendime uyarlamaya çalışıyorum ve şu ana kadar oluşturduğum versiyonuyla mutluyum, bana yaşattığı deneyimler için minnettarım" diye konuştu.
"BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"
Bir süredir Devrim Özkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Deniz Can Aktaş, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı. Aktaş, "Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk" açıklamasını yaptı.
"İLK GÖRÜŞTE AŞK YOKTUR"
ABtalks adlı YouTube programına konuk olan Aktaş, ilk görüşte aşka inanmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: Bir insanı sevmek için onu tanıman, bilmen, özelliklerini keşfetmen ve seninle ne kadar uyumlu olduğunu bilmen gerekir. Aşkın bu şekilde büyüyüp daha aydınlık olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence ilk görüşte aşk yoktur.
"GÖZLERİM PARLIYOR"
Aşkın kendisinde yarattığı duygulardan da bahseden oyuncu, "Beni çok mutlu ediyor, çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor, inançlarım daha da sağlamlaşıyor, bulunduğum yolda daha tutkulu oluyorum, işimi daha çok seviyorum. Aşkın bana böyle etkileri oluyor. Aşk, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, bana göre insana bağış edilmiş en kadim duygulardan biri" ifadelerini kullandı.
Aşkta yapılan hatalar konusunda pişmanlık duymadığını vurgulayan Aktaş, şunları söyledi: Bu bir hata mı bilmiyorum ama çok aşık olurum. Aşkın sonuçta bir körlük hali var. Bazen mantığını devre dışı bırakıp sadece kalbinle hareket ettiğinde, bu sana hayatın yeni bir versiyonunu getiriyor ve bununla mücadele ediyorsun. Aşkla yaptığın hiçbir şey günün sonunda bir hata değildir; bir tecrübe ya da deneyim olabilir.
"DOĞRU İNSANLA BUNU DÜŞÜNÜRÜM"
Oyuncu, evlilik hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Aktaş, "Evliliğin özel bir kurum olduğunu düşünüyorum ve bir noktada tabii ki evlenebilirim. Asla evlenmem ya da kesin evlenirim diyebilecek kadar cüretkar değilim. Doğru insanla bunu düşünürüm" dedi.