Melis Sütşurup'un bilinmeyen deneyimi

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup, hakkında yürütülen sermaye piyasası ve fon soruşturması, mal varlığına el konulması ve çıkarılan yakalama kararıyla son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sütşurup, SPK tarafından tasfiye sürecine alınan fonlardan 1 Temmuz-16 Eylül arasında 11 milyar 126 milyon TL çekmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Soruşturma sürecinde adının sıkça anılması, kamuoyunun onun geçmişine ve iş yaşamına olan ilgisini de artırdı. Moda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Melis Sütşurup, iş dünyasında özellikle butik işletmeciliğiyle tanındı. Ticari hayata atılmadan önceki dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Sütşurup, adını moda alanındaki girişimleriyle duyurdu. Ancak son hukuki gelişmeler, iş insanı kimliğinin çok ötesinde adli ve mali süreçlerle anılmasına yol açtı.

Mustafa Sandal ile 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.

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Melis Sütşurup hakkında pek bilinmeyen detaylardan biri de çocukluk yıllarında oyunculuk yapması. 1999'da Kaya Ererez'in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini; Emrah, Seren Serengil ve Ebru Şallı'nın paylaştığı dönemin popüler dizisi 'Belalım Benim', İstanbul ve Bodrum'da çekildi.

11 yaşındayken bu dizide kamera karşısına geçen Melis Sütşurup'un ne kendisinin ne de ailesinin oyunculuğa yönelik bir kariyer hedefi vardı. Sütşurup, yönetmen Kaya Ererez ile olan aile dostluğu vesilesiyle 'Belalım Benim'de tamamen hatıra amaçlı olarak rol aldı; hatta yapımın bazı sahneleri bizzat kendi aile evlerinde çekildi.