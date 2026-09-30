Icardi'den dikkat çeken paylaşım! "Endişelenmeyin, her şeye sahibim"

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve enüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından spor yaptığı fotoğraflarını paylaşarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kendisinin son durumunu merak eden futbolseverlere her şeyin yolunda olduğu mesajını veren 33 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"BENİM İÇİN NEDEN ENDİŞELENDİKLERİNİ ANLAMIYORUM"

"İşsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar; ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum.

Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar; ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum.

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Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder. Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum.

Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın.

Ben zaten her şeye sahibim."

GALATASARAY'DA 134 MAÇTA 77 GOL!

Galatasaray foramsıyla dört sezonda 134 maça çıkan Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.