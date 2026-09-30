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        Haberler Ekonomi Maden TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı

        TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı

        Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı

        Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Türk Altın İşletmeleri'nin de paydaşları arasında yer aldığı festival kapsamında çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

        İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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        Festival alanında ATAK helikopterlerinin yanı sıra HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile çeşitli kara ve deniz araçları da ziyaretçilerle buluşacak.

        MADENCİLİĞİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK PROJELER YARIŞACAK

        Bu yıl TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına ilk kez eklenen Maden Teknolojileri Yarışması'nın finali de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Yürütücülüğünü Türk Altın İşletmeleri AŞ'nin üstlendiği yarışma, madencilik sektöründe dijitalleşme, otonom üretim sistemleri ve yerli mühendislik çözümlerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

        Yükseköğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcilerinin de katılabildiği yarışmada projeler üç ana tema ve bunlarla bağlantılı alt temalar kapsamında değerlendiriliyor. Yarışmanın final aşaması 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılacak.

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        Maden Teknolojileri Yarışması kapsamında ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılımla geliştirilen arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri, atık ve e-atıklardan değerli metal geri kazanımı ile çevreye duyarlı üretim modelleri gibi başlıklarda projeler geliştiriliyor. Yarışmada birinci takıma 18, ikinciye 12, üçüncüye ise 6 Cumhuriyet altını ödül verilecek.

        Etkinlik kapsamında ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilendiği alanlar, fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri düzenlenecek.

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        Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde paraşüt atlayışı, Bayraktar AKINCI gösteri uçuşu, paramotor gösteri uçuşu ve bilim şovu yapılacak.

        Programda ayrıca bayrakla selamlama uçuşu, ATAK pasaj geçişi, Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, Bayraktar TB3 gösteri uçuşu, SH-70 Fastrope gösterisi, T-129 ATAK gösteri uçuşu ve açılış töreni yer alacak.

        Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

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        Festival alanına ulaşım için ücretsiz toplu taşıma araçları da hizmet verecek.

        TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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        #maden
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