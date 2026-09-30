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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uçak ve roket yapımında kullanılıyor... 800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!

        Uçak ve roket yapımında kullanılıyor... 800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!

        Bartın'da düzenlenen operasyonda, 800 bin dolara (39.2 milyon TL) satılmaya çalışılan yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen titanyuma el konulurken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında Bartın merkezde şüpheli A.B'ye ait adres ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

        8 TON TİTANYUM ELE GEÇİRİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre operasyonlarda yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen A.B, S.Ç ve H.B yakalanarak gözaltına alındı.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Ele geçirilen titanyumda radyasyon bulunup bulunmadığı, patlayıcı yada yanıcı bir tuzaklamanın olup olmadığını belirlemek için olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alındı.

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        YANICI VE PATLAYICI NİTELİKTE DEĞİL

        AFAD ekiplerince insan sağlığı açısından herhangi bir radyasyon riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik ölçümler gerçekleştirilirken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığı belirlendi.

        800 BİN DOLARA SATACAKLARDI

        Şüphelilerin ellerindeki titanyumu yaklaşık 800 bin dolar (39.2 milyon TL) karşılığında satmaya çalıştıkları tespit edildi. Mevcut titanyumun piyasa değerinin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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        Ele geçirilen titanyuma el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

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